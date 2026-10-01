Milei se reunió con Macron en París: inversiones y ajuste, los tópicos centrales de la cumbre
El presidente argentino mantuvo un encuentro con su par francés en el Palacio del Elíseo, en el marco de la Argentina Week, que busca atraer inversiones europeas.
01/10/2026 | 17:01Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei, junto a Emmanuel Macron (Foto: Ludovic Marin / AFP)
El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de su participación en la Argentina Week.
El mandatario argentino llegó al edificio junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por Macron. Luego de un encuentro privado, ambos encabezaron una reunión de trabajo junto a funcionarios, empresarios y parte de las delegaciones de ambos países.
El encuentro se produjo luego de la primera jornada de la Argentina Week, un evento organizado por la Embajada Argentina en Francia con el objetivo de promover inversiones y oportunidades de negocios en el país.
Durante su exposición ante empresarios e inversores en la sede de la OCDE, Milei defendió el programa económico de su Gobierno y destacó el ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal como parte de su estrategia económica.
La agenda del Presidente en Francia continuará durante este viernes, cuando tiene previsto participar de nuevas actividades vinculadas con inversiones y mantener encuentros con empresarios.
Nota en desarrollo
Lectura rápida
¿Quién se reunió con Emmanuel Macron? El presidente Javier Milei se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron.
¿Cuándo ocurrió la reunión? La reunión tuvo lugar este jueves.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en el Palacio del Elíseo en París.
¿Qué temas se trataron durante la reunión? Se abordaron temas como la inteligencia artificial, inversiones francesas en Argentina y el ajuste fiscal.
¿Cuál es el objetivo de la Argentina Week? El objetivo de la Argentina Week es promover inversiones y oportunidades de negocios en Argentina.