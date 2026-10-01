Milei se reunió con Macron en París: inversiones y ajuste, los tópicos centrales de la cumbre

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de su participación en la Argentina Week.

El mandatario argentino llegó al edificio junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por Macron. Luego de un encuentro privado, ambos encabezaron una reunión de trabajo junto a funcionarios, empresarios y parte de las delegaciones de ambos países.

El encuentro se produjo luego de la primera jornada de la Argentina Week, un evento organizado por la Embajada Argentina en Francia con el objetivo de promover inversiones y oportunidades de negocios en el país.

Durante su exposición ante empresarios e inversores en la sede de la OCDE, Milei defendió el programa económico de su Gobierno y destacó el ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal como parte de su estrategia económica.

La agenda del Presidente en Francia continuará durante este viernes, cuando tiene previsto participar de nuevas actividades vinculadas con inversiones y mantener encuentros con empresarios.

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