Platense podrá recibir público en el clásico contra Argentinos Juniors tras la reducción de su sanción

FOTO: Hinchas de Platense que acompañaron al equipo al mítico Maracaná, en el partido de ida ante Fluminense.

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) – Platense celebra la reducción de la sanción que le había sido impuesta por disturbios ocurridos tras el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Esta decisión le permitirá jugar con público el clásico contra Argentinos Juniors, programado para el sábado 10 de octubre.

La información, confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, detalla que la sanción fue impuesta por el APREVIDE, luego de que hinchas de Platense invadieran el campo de juego, agrediendo a los jugadores del equipo visitante y robando una bandera de la hinchada brasileña.

La penalización original contemplaba dos encuentros sin público local, uno de los cuales ya se cumplió en el reciente partido ante Newell's. Gracias a la reducción, los seguidores de Platense no tendrán que seguir el encuentro contra el "Bicho" desde sus hogares.

En las horas previas a este cruce, Platense también recibió buenas noticias en relación al cruce de cuartos de final de la Copa Argentina 2026, donde se enfrentará a Estudiantes en el estadio de Defensa y Justicia, ubicado en Florencio Varela. La disminución de la sanción sobre el estadio Ciudad Vicente López resulta clave para la presencia de sus aficionados.

Los incidentes que llevaron a la sanción ocurrieron tras la eliminación en la Libertadores, donde un enfrentamiento entre un miembro del cuerpo técnico local y el defensor rival Guga desembocó en un confrontamiento entre las delegaciones, lo que provocó que un grupo de hinchas ingresara al campo.

Algunos de estos hinchas, con pasamontañas, bajaron al campo para intimidar a los jugadores del "Flu", robaron una bandera de la parcialidad visitante y lanzaron objetos.

Con la sanción inicial que prohibía la entrada de público local durante dos partidos, además de restringir el ingreso de banderas al estadio, la dirigencia del "Calamar" agradeció a Guillermo Cimadevilla, presidente del APREVIDE, así como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al ministro de Seguridad por la reducción de la penalización.

Así, los seguidores del equipo dirigido por Martín Palermo podrán ocupar las tribunas del estadio Ciudad de Vicente López en el próximo encuentro como locales, que será el clásico ante Argentinos Juniors, el sábado 10 de octubre a las 17:00.