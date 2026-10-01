La advertencia de Pagni: la fragilidad del rumbo de Milei y las grietas en el mapa político

El periodista y analista político Carlos Pagni participó este jueves del foro "Panorama político-económico" organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) junto a la economista Bárbara Guerezta.

Durante su disertación, el especialista desglosó el estado emocional y comunicacional del presidente Javier Milei, los riesgos que afronta el programa económico tras el freno de la inflación y las dinámicas internas tanto del peronismo como del espacio oficialista.

Al evaluar el tono y el estilo discursivo del Jefe de Estado en el ejercicio del poder, Pagni remarcó la tensión institucional que proyecta la Casa Rosada y la falta de contención en el entorno presidencial.

"Cuando yo no soy nadie, todos me aplauden que insultara a las víctimas de mi programa; cuando estoy en el poder, son dos nerviosismos y dos exaltaciones emocionales totalmente distintas, y lo vemos muy enojado", observó el analista.

En esa misma línea, el periodista cuestionó la narrativa oficial y las afirmaciones públicas del mandatario: "Más allá de las explicaciones conspirativas que da, que a mi juicio son inquietantes, se nota que no hay nadie que lo cuide. Digamos, que diga que Lula le dio mil millones de dólares a Massa para ganarle el balotaje es ignorar cuánto es esa suma, pero sobre todo es ignorar que Massa ya los tenía. O que diga que expulsamos a 30.000 terroristas mandados de otros países; cuando uno dice esto, la pregunta es qué está pasando ahí".

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La trampa de la reactivación y el temor a la inflación

En el plano económico, Pagni sostuvo que la estrategia aplicada para contener el índice de precios ha dejado el dinamismo productivo en una etapa de letargo, lo que genera dudas crecientes en el mercado y en la opinión pública.

"Hoy el dinamismo productivo está letargado y hay gente que empieza a tener miedo de que esto dure más, algo que se empieza a ver en los índices de las encuestas", advirtió.

Sin embargo, el analista justificó la prudencia del Ministerio de Economía a la hora de adoptar medidas de estímulo: "Yo lo entiendo a Milei ahí. Los que le dicen 'tocá esta tecla y animate a que no vuelva la inflación', si por intentar reanimar o reactivar se le escapa el único trofeo que ganó, que es que la inflación está bajando, se queda sin nada. Si hay que reactivar es porque la cosa no está activa".

La fragmentación del centro y los movimientos de Cristina y Bullrich

Al analizar el mapa de la oposición y el electorado desencantado con la polarización, Pagni descartó la existencia de una avenida del centro homogénea o desideologizada.

"Hay gente que está a la izquierda de Cristina y gente que está a la derecha de Milei. No son de centro ni desideologizados; son desencantados, pero tienen ideología y no es la misma. El gran desafío del que quiera representar esa masa es no mostrar qué piensa y seducir por su encanto personal, tipo Menem".

Respecto al panorama electoral y los movimientos estratégicos de los principales referentes, el analista planteó los siguientes puntos: Incapacidad de la oposición: Destacó que el arco opositor "todavía no está en condiciones de politizar el malestar económico y volverlo político para la Polis".

El cálculo de Cristina Kirchner: Pagni sugirió que a la expresidenta le conviene mantener su propia identidad antes que subordinarse a una mayoría peronista encabezada por dirigentes como Sergio Massa: "Massa sabe que para legitimar su poder delante del electorado y del mercado tiene que matarla a Cristina. Ella supone que esta va a ser una elección de cuartos".

El posicionamiento de Bullrich: Pagni subrayó la estrategia de la dirigente oficialista para instalarse como alternativa de continuidad si el liderazgo presidencial sufre desgaste: "Bullrich dice 'hay que reelegir al modelo' porque este proyecto puede quedarse sin candidatos si Milei sigue cayendo. Se está distanciando de manera científica de los temas que va a tener que enfrentar el Gobierno en las elecciones".