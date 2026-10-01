FOTO: AySA brindará apoyo a los peregrinos en su camino hacia Luján este fin de semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se prepara para acompañar la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que tendrá lugar este sábado y domingo, con un operativo especial que garantizará el acceso a agua potable para los fieles que se dirijan a la Basílica.

Desde la mañana del sábado y hasta la mañana del domingo, AySA dispondrá de doce camiones cisterna que se ubicarán a lo largo de los 60 kilómetros del recorrido tradicional, que comienza en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y culmina en Luján.

La empresa hace un llamado a los participantes para que traigan su propia botella, con el fin de recargarla en los puntos de hidratación que se establecerán a lo largo del trayecto. Esta iniciativa busca fomentar la reutilización y reducir el uso de plásticos, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.

Operativo especial de Trenes Argentinos

Con la expectativa de una gran concurrencia, Trenes Argentinos ha diseñado un plan de servicios reforzados para la línea Sarmiento, que funcionará durante el fin de semana de la peregrinación. Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, este plan de contingencia se activará desde el sábado 3 hasta el domingo 4 de octubre, específicamente en el corredor diésel Moreno-Mercedes, facilitando el acceso a la basílica.

Durante la jornada del sábado, se incorporarán 16 frecuencias complementarias que saldrán de Moreno hacia Luján, mientras que catorce trenes estarán disponibles para el retorno de los caminantes. El cronograma de salidas desde Moreno incluye horarios que van desde las 4:30 hasta las 23:43.

Para el domingo, que se prevé como el día de mayor afluencia, el operativo contará con 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján. Los viajes comenzarán en la madrugada y continuarán hasta la tarde, con salidas programadas cada hora.

Además, se habilitará un servicio eléctrico especial desde Moreno hacia Liniers, que saldrá a las 2:30 de la madrugada, asegurando conexiones adecuadas hacia el área metropolitana.