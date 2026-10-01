Rosario recuperó la conexión aérea directa con Europa con el vuelo a Madrid

FOTO: El servicio de World2Fly une la ciudad con la capital española sin escalas después de 41 años.

Rosario volvió a tener este jueves una conexión aérea regular y directa con Europa con el inicio de los vuelos de World2Fly entre el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” y Madrid. La ruta funcionará dos veces por semana y marca el regreso de un servicio sin escalas con el continente europeo después de 41 años.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó del arribo y posterior partida del vuelo inaugural junto a autoridades provinciales, representantes de la compañía aérea y referentes de los sectores productivo, comercial y turístico. Entre los pasajeros que llegaron desde España estuvo el exfutbolista Santiago Solari.

“Hacía 41 años que no teníamos una conexión de estas características con Europa”, señaló Pullaro durante la actividad. El mandatario destacó además las dimensiones de la aeronave que cubrirá la ruta, con capacidad para 432 pasajeros.

Los vuelos serán operados los martes y jueves con aeronaves Airbus A350-900, lo que permitirá viajar entre Rosario y Madrid sin necesidad de realizar conexiones en Buenos Aires u otros aeropuertos.

FOTO: El gobernador Pullaro presente en el corte de cinta inaugural.

“Hoy Rosario llega al mundo”

Pullaro vinculó la puesta en marcha del servicio con las inversiones realizadas por la Provincia para mejorar la infraestructura del aeropuerto rosarino y ampliar su capacidad operativa.

“Estamos demostrando que esta ciudad da para mucho más”, afirmó el gobernador. En ese sentido, sostuvo que la conexión no apunta únicamente al movimiento de pasajeros sino también a fortalecer las relaciones económicas y comerciales.

“Invertimos en este aeropuerto para que las familias acorten distancias, viajen por turismo y para que se puedan hacer negocios, porque abrir una nueva ruta aérea significa abrir una nueva ruta comercial. Hoy Rosario llega al mundo y a Europa de manera más ágil, rápida y económica”, expresó.

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El mandatario también planteó que la nueva ruta puede potenciar la llegada de visitantes extranjeros y destacó el plan turístico provincial para promocionar la gastronomía, la cultura y la historia santafesinas.

“Esto nos va a traer mucha gente, porque el turismo también es una industria que genera mucho trabajo”, sostuvo Pullaro y afirmó que Santa Fe busca consolidarse como una provincia turística.

FOTO: El aeropuerto de Rosario durante la tarde del jueves.

La apuesta por ampliar la conectividad

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la posibilidad de viajar directamente desde Rosario sin trasladarse previamente hasta Buenos Aires.

“La posibilidad de viajar sin escala, sin tener que ir hasta Buenos Aires, representa una gran comodidad. Ojalá se sostenga, porque para la provincia es muy importante”, señaló.

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Puccini enmarcó la incorporación del vuelo dentro de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura y la conectividad internacional. Según explicó, el objetivo es que el aeropuerto rosarino pueda funcionar como una puerta directa para pasajeros y también para la actividad productiva y comercial de Santa Fe y la Región Centro.

FOTO: El aeropuerto de Rosario recuperó una conexión regular y sin escalas con Europa.

Por su parte, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia destacó “esta primera conexión del aeropuerto con Europa, que nos abre las puertas al mundo” y consideró que el próximo desafío será “seguir trabajando para sumar frecuencias, vuelos y destinos”.

También participaron del acto la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta; autoridades de World2Fly, representantes diplomáticos y consulares de España y referentes de los sectores productivos, comerciales y turísticos.

Con el comienzo de la ruta Rosario-Madrid, el aeropuerto local recuperó una conexión regular y sin escalas con Europa y sumó un servicio internacional que busca ampliar tanto las alternativas para los pasajeros de la región como la vinculación turística y comercial de Santa Fe con el exterior.