Vuelos a España: "La idea es que la puerta de entrada a la Argentina sea Rosario"

FOTO: La nueva conexión estará a cargo de World2Fly.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Este jueves comenzó a operar en Argentina World2Fly, la aerolínea española del grupo Iberostar, con la nueva conexión directa y regular entre Rosario y Madrid.

Mauro Morelli, ejecutivo senior de World2Fly en Argentina, destacó el potencial de la ruta y aseguró que la compañía busca que Rosario sea una puerta de entrada al país para viajeros de toda la región.

Además, estimó que los pasajes pueden ubicarse entre 950 y 1.250 dólares, según la fecha, disponibilidad y demanda.

Entrevista de Hernán Funes.