Vuelos a España: "La idea es que la puerta de entrada a la Argentina sea Rosario"
World2Fly ya opera la conexión entre la ciudad y Madrid. Mauro Morelli, ejecutivo de la empresa, destacó el potencial de la ruta.
01/10/2026 | 10:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La nueva conexión estará a cargo de World2Fly.
Este jueves comenzó a operar en Argentina World2Fly, la aerolínea española del grupo Iberostar, con la nueva conexión directa y regular entre Rosario y Madrid.
Mauro Morelli, ejecutivo senior de World2Fly en Argentina, destacó el potencial de la ruta y aseguró que la compañía busca que Rosario sea una puerta de entrada al país para viajeros de toda la región.
Además, estimó que los pasajes pueden ubicarse entre 950 y 1.250 dólares, según la fecha, disponibilidad y demanda.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
1. ¿Qué comenzó a operar en Argentina?
World2Fly comenzó a operar en Argentina.
2. ¿Quién es el ejecutivo que destacó el potencial de la ruta?
El ejecutivo es Mauro Morelli.
3. ¿Cuándo comenzó la nueva conexión?
La nueva conexión comenzó este jueves.
4. ¿Qué ciudades están conectadas directamente?
Las ciudades conectadas son Rosario y Madrid.
5. ¿Cuál es el rango de precios estimados para los pasajes?
Los pasajes pueden ubicarse entre 950 y 1.250 dólares.