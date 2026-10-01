Nuevas tendencias en el café de especialidad: más jóvenes y paladares exigentes

El Día Internacional del Café encuentra a las cafeterías de especialidad en pleno auge. Cada vez más personas, especialmente jóvenes, se suman a este universo que apuesta por la calidad, los orígenes exóticos y la experiencia.

Así lo contó Nair Funes, barista, en diálogo con Cadena 3. "Creo que hay un cambio de hábito en general. En todas las edades, mucha repercusión en el ámbito joven. Les empieza a interesar más, les empieza a cambiar sus hábitos de consumo", explicó Funes.

Según la especialista, la nueva generación se atreve más y se siente cómoda con la oleada del café de especialidad, donde aparecen cafés con notas distintas a las tradicionales.

El contraste es claro. Antes predominaba el café torrado del supermercado, muchas veces con azúcar. Hoy el paladar se volvió más sofisticado y exigente: "Buscamos algo rico, algo de todos los días, pero también algo que salga fuera de lo común. Que queramos compartir con el resto, que sea para cierto día, para cierta ocasión".

Otro fenómeno que crece es el de llevar la experiencia de la cafetería a casa. La gente no solo busca el producto, sino también la explicación del barista, otras preparaciones y recrear ese ambiente en el hogar.

Para quienes están acostumbrados al café de estación de servicio o de cafeterías más tradicionales y quieren acercarse al mundo de especialidad, Funes recomienda empezar por lo básico: "Que siempre empiece por lo más base, por el café gusto a café, el que más le guste, y a partir de ahí ir indagando".

Destaca la variedad de orígenes, formas de preparación, tuestes y sabores disponibles, y anima a ser curiosos: "Mientras más interés uno tenga, más cosas va a encontrar".

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Sobre dos mitos frecuentes, la barista fue clara. En cuanto a la temperatura, no hay una única correcta: lo ideal es tomarlo como a cada uno le guste. Respecto a endulzarlo o no, sugiere que, si se disfruta el café, vale la pena apreciar sus aromas y textura sin agregados, pero insiste en que cada persona debe consumirlo de la forma que prefiera. "En el mundo del café, creo que uno marca la diferencia del placer de lo que quiere".

Entrevista de Jorge Mercado.