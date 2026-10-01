Nuevas tendencias en el café de especialidad: más jóvenes y paladares exigentes
La experiencia de tomar café cambió en los últimos años con nuevas tendencias que toman cada vez más potencia. La barista Nair Funes habló con Cadena 3 sobre los cambios de consumo.
01/10/2026 | 16:54Redacción Cadena 3
FOTO: Café de especialidad.
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El Día Internacional del Café encuentra a las cafeterías de especialidad en pleno auge. Cada vez más personas, especialmente jóvenes, se suman a este universo que apuesta por la calidad, los orígenes exóticos y la experiencia.
Así lo contó Nair Funes, barista, en diálogo con Cadena 3. "Creo que hay un cambio de hábito en general. En todas las edades, mucha repercusión en el ámbito joven. Les empieza a interesar más, les empieza a cambiar sus hábitos de consumo", explicó Funes.
Según la especialista, la nueva generación se atreve más y se siente cómoda con la oleada del café de especialidad, donde aparecen cafés con notas distintas a las tradicionales.
El contraste es claro. Antes predominaba el café torrado del supermercado, muchas veces con azúcar. Hoy el paladar se volvió más sofisticado y exigente: "Buscamos algo rico, algo de todos los días, pero también algo que salga fuera de lo común. Que queramos compartir con el resto, que sea para cierto día, para cierta ocasión".
Otro fenómeno que crece es el de llevar la experiencia de la cafetería a casa. La gente no solo busca el producto, sino también la explicación del barista, otras preparaciones y recrear ese ambiente en el hogar.
Para quienes están acostumbrados al café de estación de servicio o de cafeterías más tradicionales y quieren acercarse al mundo de especialidad, Funes recomienda empezar por lo básico: "Que siempre empiece por lo más base, por el café gusto a café, el que más le guste, y a partir de ahí ir indagando".
Destaca la variedad de orígenes, formas de preparación, tuestes y sabores disponibles, y anima a ser curiosos: "Mientras más interés uno tenga, más cosas va a encontrar".
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Sobre dos mitos frecuentes, la barista fue clara. En cuanto a la temperatura, no hay una única correcta: lo ideal es tomarlo como a cada uno le guste. Respecto a endulzarlo o no, sugiere que, si se disfruta el café, vale la pena apreciar sus aromas y textura sin agregados, pero insiste en que cada persona debe consumirlo de la forma que prefiera. "En el mundo del café, creo que uno marca la diferencia del placer de lo que quiere".
Entrevista de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué se celebra el Día Internacional del Café? Se celebra el auge de las cafeterías de especialidad y el interés creciente por la calidad del café.
¿Quién es Nair Funes? Es una barista que comenta sobre los cambios en los hábitos de consumo de café.
¿Cuándo se observa un cambio en los hábitos de consumo? Este cambio se observa en la actualidad, especialmente entre los jóvenes.
¿Dónde se lleva la experiencia del café? La experiencia de la cafetería se está llevando a casa, buscando recrear ese ambiente.
¿Cómo recomienda Funes acercarse al café de especialidad? Recomienda comenzar por lo básico, eligiendo el café que más le guste a cada persona.
¿Por qué es importante la curiosidad en el café? La curiosidad permite descubrir la variedad de orígenes, preparaciones y sabores disponibles.