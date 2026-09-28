Milei, interpelado por la realidad

Por Sergio Suppo

El principal adversario de Javier Milei es la realidad económica. Allí se concentra el desafío de un presidente elegido con la expectativa de resolver los problemas de la economía y que obtuvo una aprobación en las elecciones de medio término del año pasado. Con esos mismos argumentos deberá buscar la reelección. El problema es que la actividad aparece detenida.

La palabra "aparece" importa porque el propio Milei protagoniza la discusión sobre el diagnóstico. En su entrevista del domingo con Luis Majul, sostuvo que los indicadores están completamente desquiciados, negó una retracción económica, rechazó la posibilidad de una recesión y aseguró que el consumo alcanza niveles récord en la Argentina.

Al mismo tiempo, un informe de JPMorgan anticipó un proceso recesivo para el tercer trimestre. La distancia entre ambas lecturas resulta significativa: la advertencia proviene de un banco al que difícilmente se pueda sospechar de simpatías populistas.

Al leer ese reporte, recordé la cobertura que hicimos en Cadena 3 en marzo en Nueva York, durante la Argentina Week. En aquella oportunidad participamos de una conversación reservada con economistas de JPMorgan. El informe conocido ahora me remitió a las preocupaciones que escuché entonces.

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La cuestión central es la velocidad del ajuste. El apuro de Milei y del ministro Luis Caputo por llevar la inflación a cero abre un interrogante sobre sus consecuencias para la actividad. El reconocimiento a la baja de la inflación y al esfuerzo de ajuste, que comparten JPMorgan y organismos como el Fondo Monetario Internacional, convive con una preocupación: el ritmo elegido puede terminar paralizando la economía.

Ese es el riesgo que merece atención. La búsqueda de una reducción más rápida de la inflación puede generar una recesión o profundizarla, hasta volver más difícil la salida. El tiempo que se pretende ganar en un indicador puede convertirse en un costo mayor para la recuperación de la actividad.

La construcción, el consumo masivo y parte de la industria son sectores decisivos para entender lo que ocurre. Las dificultades que atraviesan tienen consecuencias concretas y alimentan una disconformidad que lleva la discusión del terreno económico al político.

Ese malestar está lejos de abarcar a toda la sociedad. Milei conserva niveles importantes de aceptación y podría sostenerlos el año próximo. Pero hay argentinos que se sienten directamente perjudicados por el rumbo económico y empiezan a preguntarse si existe una alternativa electoral más conveniente para su situación.

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Allí aparece el riesgo de una regresión económica y política. Frente a Milei vuelve a asomar el viejo kirchnerismo, ahora con Axel Kicillof como referencia. El deterioro de la situación de una parte de la sociedad puede alimentar esa opción y poner en discusión la continuidad del rumbo económico.

La pregunta es si Milei tiene herramientas para agilizar la actividad y, sobre todo, si está dispuesto a utilizarlas. En la entrevista del domingo consideró aceptable la caída de determinadas actividades y sostuvo que no le preocupaba, apoyado en su diagnóstico de un consumo récord. Esa lectura deja abierto el problema de quienes viven una realidad muy distinta.

Volvemos, entonces, a la economía del metro cuadrado. Hay gente a la que le va muy bien y gente a la que le va muy mal. Las experiencias conviven y explican tanto el respaldo al Gobierno como el descontento.

Determinar cuántos argentinos están mejor y cuántos están peor será decisivo para entender las elecciones del año próximo. En esa relación se juega la posibilidad de reelección de Milei y la continuidad del rumbo económico. La realidad cotidiana de los votantes será el examen que el Presidente deberá aprobar.

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