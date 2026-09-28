Javier Castrilli, tajante sobre el fútbol argentino: “Se rompió la credibilidad de los árbitros”
El exárbitro habló con Cadena 3 tras la polémica final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central y cuestionó el sistema arbitral, el uso del VAR y la conducción del fútbol argentino.
28/09/2026 | 13:53Redacción Cadena 3
FOTO: Verón estalló contra Darío Herrera tras el partido (Foto: La Nación)
FOTO: Javier Castrilli
FOTO: Darío Herrera, árbitro de la final de Central-Estudiantes.
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Ahora país
El exárbitro Javier Castrilli habló con Cadena 3 sobre la actualidad del arbitraje argentino y puso el foco en las polémicas que se produjeron durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central.
"El Canalla" se impuso 3-1 en Santiago del Estero en un partido que tuvo varios reclamos de Estudiantes por decisiones arbitrales y que terminó con incidentes entre jugadores. El árbitro fue Darío Herrera, con Jorge Baliño a cargo del VAR.
Para Castrilli, la principal consecuencia de esta situación es la pérdida de confianza en los árbitros.
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“Lo vivo con tristeza y preocupación. Hace ocho años, en el Mundial de Rusia, tuve el honor de compartir con Mariano Closs (relator televisivo). En la convivencia le decía lo que pasaba en el fútbol del interior con el arbitraje, y le decía que no habíamos visto lo peor”, recordó.
En ese sentido, cuestionó el sistema de premios y castigos dentro del arbitraje y sostuvo que algunos jueces que, según su mirada, habían cometido errores graves, fueron igualmente promovidos a categorías superiores.
“Estos árbitros llegaron a Primera, y algunos son o fueron internacionales. Fueron usados como variables para construir poder desde hace más de ocho años”, afirmó.
“Ya se rompió el umbral de la duda”
Castrilli sostuvo que la reiteración de las polémicas generó una situación en la que jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas ya no pueden determinar si una decisión arbitral se trata de un error o de una acción deliberada.
“Yo decía que estaba en juego la credibilidad y el sistema, con preocupaciones por hechos de violencia. Esta gente rompió la credibilidad de los árbitros, y el hincha, o dirigentes, o jugadores, o técnicos, no saben discernir si el árbitro se equivoca o lo hace a propósito”, sostuvo.
Y agregó: “Ya se rompió el umbral de la duda: están seguros de que los van a perjudicar”.
Sobre el VAR, Castrilli consideró que la herramienta puede ser positiva para corregir errores, aunque cuestionó su utilización en el fútbol argentino.
“Con VAR, que es saludable, porque al menos no te pueden engañar porque tendría que reparar los errores, está siendo una especie de escribanía donde se suscriben los horrores de los árbitros centrales”, sostuvo.
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La referencia a Grondona
El exárbitro también comparó el actual escenario con su experiencia durante la conducción de Julio Grondona en la AFA.
“Con el estilo que yo tenía, te sacan del medio. Todos hablan de Grondona, y no era una carmelita descalza, pero puso al frente a árbitros transparentes, que te hablaban de honestidad y ante la menor duda le cortaban la cabeza”, expresó.
En ese sentido, recordó su propia experiencia y aseguró que, pese a haber cometido “una enorme cantidad de errores groseros”, sintió libertad para ejercer su profesión.
“Uno sentía esa libertad, pero también la vocación de servir a la justicia deportiva. Éramos educados: fuimos formados en valores”, afirmó.
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Críticas a la dirigencia
Castrilli también apuntó contra la estructura dirigencial del fútbol argentino y cuestionó el tratamiento que reciben distintos protagonistas ante sus reclamos.
“La rotura de la credibilidad es grave. Hay gente que se equivoca de buena fe, y otra que no. Hay árbitros confiables y otros que no, pero el hincha no discrimina”, manifestó.
Además, hizo referencia a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien protagonizó un fuerte cruce con Herrera durante el final de la Supercopa Internacional. Verón ingresó al campo de juego para recriminarle al árbitro luego de la derrota de su equipo.
“¿Por qué no sancionan a Nicolás Russo o Daniel Vila, que dijeron que eran bandidos los árbitros que los dirigieron? No los sancionaron porque forman parte del sistema. ¿Lo van a sancionar a Verón? Es probable, porque se sienten impunes”, planteó Castrilli.
“Esto puede derivar en hechos de violencia”
El exárbitro advirtió sobre las consecuencias que puede generar la pérdida de confianza en las autoridades del fútbol.
“Las dirigencias se eternizan en el poder, con el apoyo de dirigentes del interior, pero la gente se da cuenta que tiene que ir por sus propios dirigentes, reclamándole a su presidente que se sacó la foto con (Claudio) Tapia, que apoyó ese régimen. Les está explotando la bomba en la mano. Esto puede derivar en hechos de violencia”, sostuvo.
Sobre el final, Castrilli volvió a referirse a la final entre Estudiantes y Rosario Central y fue contundente: “Lo de Estudiantes vs. Central fue un bochorno”.
“Uno entra en el trazo fino y te chocás contra contradicciones. A lo mejor yo fui un desastre, pero nos esforzábamos por ser coherentes. Yo hacía con todos lo mismo: lo que es para uno es para todos. Chocás con la contradicción y perdés la credibilidad, pero está todo contaminado”, concluyó.
Entrevista de Rodolfo Barili y Diego Borinsky
Lectura rápida
¿De qué habló Javier Castrilli con Cadena 3?
Habló sobre la actualidad del arbitraje argentino y las polémicas en la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central.
¿Quién ganó el partido de la Supercopa Internacional?
Rosario Central ganó el partido 3-1 contra Estudiantes en Santiago del Estero.
¿Qué consecuencias ve Castrilli en el arbitraje actual?
Ve una pérdida de confianza en los árbitros como la principal consecuencia de las polémicas recientes.
¿Qué opinó Castrilli sobre el VAR?
Considera que el VAR puede ser positivo, pero cuestiona su utilización en el fútbol argentino.
¿A quién criticó Castrilli en su entrevista?
Criticó la estructura dirigencial del fútbol argentino y mencionó a Juan Sebastián Verón por su cruce con el árbitro Herrera.