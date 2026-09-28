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Confirmaron los horarios de los tres amistosos de la selección argentina

Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Dos partidos serán en el Monumental y el primero en Córdoba. El detalle.

28/09/2026 | 11:39Redacción Cadena 3

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Julián Álvarez, una de las grandes atracciones de la selección.

FOTO: Julián Álvarez, una de las grandes atracciones de la selección.

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La selección argentina ya tiene definidos los horarios para sus próximos tres partidos amistosos, que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos encuentros en el estadio Monumental y tendrá una presentación en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El cronograma de la Selección

Miércoles 30 de septiembre

Argentina vs. Bolivia, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sábado 3 de octubre

Argentina vs. Burkina Faso, a las 21, en el estadio Monumental.

Martes 6 de octubre

Argentina vs. Benín, a las 20, en el estadio Monumental.

Lectura rápida

¿Qué partidos jugará la selección argentina? La selección argentina jugará tres partidos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

¿Quién dirige al equipo argentino? El equipo está dirigido por Lionel Scaloni.

¿Cuándo se llevarán a cabo los partidos? Los partidos se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

¿Dónde se jugarán los encuentros? Dos partidos se jugarán en el estadio Monumental y uno en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

¿A qué hora se jugarán los partidos? El partido contra Bolivia será a las 21, el contra Burkina Faso también a las 21, y contra Benín a las 20.

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