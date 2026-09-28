Confirmaron los horarios de los tres amistosos de la selección argentina
Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Dos partidos serán en el Monumental y el primero en Córdoba. El detalle.
28/09/2026 | 11:39Redacción Cadena 3
FOTO: Julián Álvarez, una de las grandes atracciones de la selección.
La selección argentina ya tiene definidos los horarios para sus próximos tres partidos amistosos, que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos encuentros en el estadio Monumental y tendrá una presentación en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes.
El cronograma de la Selección
Miércoles 30 de septiembre
Argentina vs. Bolivia, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.
Sábado 3 de octubre
Argentina vs. Burkina Faso, a las 21, en el estadio Monumental.
Martes 6 de octubre
Argentina vs. Benín, a las 20, en el estadio Monumental.
Lectura rápida
¿Qué partidos jugará la selección argentina? La selección argentina jugará tres partidos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.
¿Quién dirige al equipo argentino? El equipo está dirigido por Lionel Scaloni.
¿Cuándo se llevarán a cabo los partidos? Los partidos se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.
¿Dónde se jugarán los encuentros? Dos partidos se jugarán en el estadio Monumental y uno en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.
¿A qué hora se jugarán los partidos? El partido contra Bolivia será a las 21, el contra Burkina Faso también a las 21, y contra Benín a las 20.