Confirmaron los horarios de los tres amistosos de la selección argentina

FOTO: Julián Álvarez, una de las grandes atracciones de la selección.

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La selección argentina ya tiene definidos los horarios para sus próximos tres partidos amistosos, que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos encuentros en el estadio Monumental y tendrá una presentación en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El cronograma de la Selección

Miércoles 30 de septiembre

Argentina vs. Bolivia, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sábado 3 de octubre

Argentina vs. Burkina Faso, a las 21, en el estadio Monumental.

Martes 6 de octubre

Argentina vs. Benín, a las 20, en el estadio Monumental.