Fuerzas Armadas de Bolivia listas para actuar ante bloqueos que amenacen la Constitución

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Las Fuerzas Armadas de Bolivia se encuentran preparadas para intervenir si las manifestaciones ponen en riesgo el orden constitucional. La situación se complica en un país que atraviesa un estado de excepción y que enfrenta un creciente clima de tensión debido a las movilizaciones programadas por la oposición, según lo indicó el comandante en jefe de la institución, general Víctor Hugo Balderrama.

El general Balderrama aseguró a los medios que tanto militares como policías están listos para "defender al pueblo" y cumplir con la Constitución boliviana. Reiteró que los uniformados están comprometidos a hacer cumplir la ley para "garantizar la libre transitabilidad", resaltando la vigencia del estado de excepción en el país.

El pasado sábado, el exmandatario boliviano, Evo Morales (2006-2019), estableció un ultimátum al Gobierno del presidente Rodrigo Paz para que anule los decretos relacionados con la eliminación de la subvención a los combustibles y otras medidas económicas, con un plazo que vence el 3 de octubre.

Morales advirtió que si no se atienden sus demandas, iniciará una movilización nacional a partir del 13 de octubre.

Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, calificó la postura del exmandatario como "incoherente" y afirmó que nadie está por encima de la ley, independientemente de su capacidad de movilización. Justiniano reconoció el derecho de Morales a promover movilizaciones pacíficas, siempre que se realicen conforme a la ley.

Bolivia registra paro parcial de choferes y Gobierno apuesta al diálogo

El paro nacional convocado por los transportistas bolivianos en rechazo al levantamiento de la subvención al diésel comenzó hoy con un alcance parcial, mientras que el Gobierno apuesta por el diálogo para desactivar la protesta y encontrar una solución a las demandas del sector.

La protesta incluye el repliegue de vehículos del transporte público, aunque no tuvo un seguimiento uniforme en el país, de acuerdo a lo informado por el ministro Justiniano.

El funcionario destacó que persisten focos de paralización, especialmente en el departamento de Santa Cruz (este) y en la ciudad de Sucre, además de algunos sectores aislados en otros departamentos, mientras que varias ciudades principales mantienen el servicio con normalidad.

En La Paz y El Alto, dos de los principales centros urbanos de Bolivia, el transporte funcionó con normalidad este lunes.

El transporte libre decidió no unirse a las medidas de presión, al igual que el transporte pesado nacional e internacional, lo que disminuirá el impacto de la convocatoria nacional.