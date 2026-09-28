Gustavo Alfaro anticipó su retiro: “Paraguay va a ser mi último trabajo”

El director técnico argentino Gustavo Alfaro, quien lidera a la Selección paraguaya desde 2024, ha confirmado que su carrera como entrenador concluirá una vez finalice su contrato. El objetivo principal de Alfaro es clasificar a Paraguay para su segundo Mundial consecutivo en 2030, lo que marcará su despedida del fútbol profesional.

El entrenador de 64 años expresó que esta decisión es personal y familiar, y que ha estado postergando su retiro desde hace tiempo. Alfaro, en su tercer ciclo al frente de un seleccionado, considera que es el momento adecuado para cerrar este capítulo de su vida.

En conferencia de prensa, Alfaro dejó claro que su compromiso con la "Albirroja" ha sido fundamental en su carrera, destacando la evolución del equipo en las Eliminatorias Sudamericanas, donde logró sacarlo de los últimos puestos y clasificarlo a un Mundial, alcanzando los octavos de final tras vencer a Alemania.

El director técnico, que ha tenido una larga trayectoria en el fútbol argentino, agradeció a su familia por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. Aseguró que lleva tiempo informándoles sobre su intención de retirarse, aunque aún no ha cumplido esa promesa. "Por todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, siento que todavía hay muchas cosas por hacer", afirmó.

Alfaro también mencionó que ha instruido a su representante para que escuche propuestas, pero que no se comunicará con nadie, ya que su decisión de dejar el fútbol en Paraguay está firme: "Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví y todo lo que me dio".

De no cambiar de opinión, el entrenador no renovará su contrato y busca concluir su carrera al finalizar el Mundial 2030, donde Paraguay será uno de los países anfitriones. Con 34 años de trayectoria como director técnico, Alfaro ha recorrido el ascenso y la Primera División del fútbol argentino, además de haber tenido una breve experiencia en Arabia Saudita. En sus últimos años, se ha dedicado a dirigir selecciones, habiendo estado al frente de Ecuador y Costa Rica antes de asumir en Paraguay.

Uno de los clubes donde logró mayores éxitos fue Arsenal, con el que conquistó la Copa Sudamericana 2007 y otros tres títulos, incluyendo el Torneo Clausura 2012 y la Supercopa Argentina de ese mismo año.