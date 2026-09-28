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El "Bocha" Batista fue despedido como DT de Costa Rica

Tras una serie de resultados negativos, el entrenador argentina deja ese cargo tras siete meses.

28/09/2026 | 17:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Batista no es más el DT de Costa Rica

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Fernando Batista dejó de ser este lunes el entrenador de la Selección de Costa Rica. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió ponerle fin a su ciclo después de siete meses al frente del equipo y, de manera interina, designó al histórico exfutbolista Bryan Ruiz para dirigir los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Tomamos la decisión de separar a Fernando Batista del puesto y decidimos nombrar de manera interina a Bryan Ruiz en el cargo”, confirmó el presidente de la FCRF, Osael Maroto.

La decisión llegó después de una serie de resultados negativos que dejaron a Costa Rica con escasas posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. El equipo deberá ganar sus dos partidos restantes y esperar una combinación de resultados para conseguir la clasificación.

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Los resultados que terminaron con el ciclo de Batista

El Bocha había asumido en marzo con el objetivo de encabezar el proceso de Costa Rica rumbo al Mundial de 2030. Sin embargo, sus primeros meses estuvieron marcados por resultados adversos.

En marzo, el seleccionado cayó 5-0 ante Irán e igualó 2-2 frente a Jordania, ambos en amistosos. En junio llegaron nuevas derrotas, esta vez ante Colombia por 3-1 e Inglaterra por 3-0.

El panorama no mejoró en la Liga de Naciones. En septiembre, Costa Rica perdió 4-3 frente a Curazao y luego cayó 2-0 ante Haití, resultados que complicaron seriamente sus posibilidades de avanzar de ronda.

“Los resultados no se dieron. Cuando lo contratamos pensamos en todo el proceso al 2030 (...) es un cambio que se está dando por los malos resultados”, explicó Maroto.

La salida se produjo apenas un día después de la derrota frente a Haití. Tras ese encuentro, Batista había asegurado que se sentía “fuerte” y que confiaba “a muerte” en su trabajo y en el grupo de jugadores.

Con Batista fuera del cargo, Bryan Ruiz será quien conduzca a Costa Rica en sus dos últimos compromisos de la fase de grupos: el jueves visitará a Nicaragua en Managua y el domingo recibirá a Haití.

Ruiz es una de las grandes figuras de la historia del fútbol costarricense. El exmediocampista disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 y ahora tendrá su primera experiencia al frente del seleccionado mayor en condición de entrenador interino.

Lectura rápida

¿Quién dejó de ser entrenador de la Selección de Costa Rica?
Fernando Batista dejó de ser entrenador de la Selección de Costa Rica este lunes.

¿Quién asumirá el cargo de entrenador interino?
El histórico exfutbolista Bryan Ruiz fue designado como entrenador interino.

¿Por qué se tomó esta decisión?
La FCRF decidió separar a Batista tras una serie de resultados negativos que complicaron las posibilidades de avanzar a cuartos de final.

¿Cuáles fueron algunos resultados negativos del equipo?
Costa Rica perdió 5-0 ante Irán y 2-0 ante Haití, entre otros resultados adversos.

¿Cuándo será el próximo partido de Costa Rica?
Costa Rica visitará a Nicaragua el jueves y recibirá a Haití el domingo.

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