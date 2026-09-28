AMD adquirirá World Labs de Fei-Fei Li por 8.200 millones de dólares

AMD anunció la adquisición de World Labs, una de las principales desarrolladoras de modelos de aprendizaje profundo, por un total de 8.200 millones de dólares. La transacción se formalizó el 28 de septiembre de 2026 y se espera que se cierre antes de fin de año, sujeto a la aprobación regulatoria correspondiente.

En un comunicado, World Labs justificó la operación al señalar que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere "una colaboración cercana entre la investigación de modelos, los sistemas y la computación". Por su parte, AMD considera que comprender las cargas de trabajo avanzadas, como las que desarrolla World Labs, será fundamental para definir su hoja de ruta en la fabricación de chips.

Con esta adquisición, Fei-Fei Li, fundadora de World Labs y reconocida profesora de ciencias de la computación en Stanford, se unirá a AMD como vicepresidenta ejecutiva y científica principal. El vínculo entre ambas compañías se fortaleció el año pasado, cuando establecieron una asociación para optimizar la inferencia y el entrenamiento de modelos.

Li, reconocida por su trabajo en visión por computadora y por la creación de la base de datos ImageNet, fundó World Labs en 2024 con el objetivo de desarrollar modelos de aprendizaje profundo que tengan un entendimiento más robusto de la realidad física. Según Li, la verdadera inteligencia general requiere una base en la física y la capacidad de comprender y razonar sobre datos más allá del texto.

En un post que anunció la transacción, Li destacó que la asociación surgió del deseo de escalar los avances técnicos de World Labs más allá del laboratorio. "Ahora que tenemos pruebas tangibles de las posibilidades, queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acelerar el futuro", afirmó Li. "Para lograrlo, es necesario escalar nuestros esfuerzos, ampliar nuestro alcance y acercarnos al hardware".

El término modelo del mundo abarca una variedad de conceptos, desde modelos de lenguaje entrenados para entender entradas visuales hasta modelos capaces de generar y mantener simulaciones de alta fidelidad de la realidad. El primer producto de World Labs, denominado Marble, está diseñado para crear experiencias de entretenimiento y también para generar entornos simulados para el entrenamiento de robots.

Esta adquisición probablemente ayudará a AMD a competir con su rival de larga data, Nvidia, en la creación de un ecosistema para chips específicos de inteligencia artificial. Mientras que Nvidia ya cuenta con una serie de modelos de mundo de peso abierto como Cosmos, AMD solo ha ofrecido modelos basados en texto y video al público.

Los modelos del mundo son considerados esenciales para implementar modelos generativos de inteligencia artificial en plataformas robóticas, que van desde vehículos autónomos hasta robots industriales y humanoides de propósito general. En particular, la falta de datos útiles del mundo real para entrenar robots de propósito general significa que los datos sintéticos provenientes de modelos del mundo serán clave para realizar la visión propuesta por empresas como Tesla y Figure.