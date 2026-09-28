Balance del temporal: alertas tempranas funcionaron, no hubo heridos y se refuerza la prevención

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia de Córdoba y bombero voluntario, Roberto Schreiner, realizó un balance positivo de las fuertes lluvias y tormentas registradas este lunes en la provincia, particularmente en las Sierras Chicas. Destacó que las alertas tempranas funcionaron correctamente, que no se reportaron heridos y que las fuerzas locales no se vieron desbordadas.

“Creo que el balance es que se están, las alertas tempranas están funcionando, no hay error en esto, y una de las cosas que hay que seguir insistiendo es en que no subestimar las alertas tempranas”, señaló Schreiner a Cadena 3. Explicó que lo más llamativo fue el tamaño de las piedras de granizo, un fenómeno difícil de precisar con anticipación: “Podemos llegar a decir que va a haber posibilidades de caída de granizo, pero no se sabe el tamaño, a veces no se sabe la cantidad que puede caer ni la precisión. Esto a lo mejor 10 o 15 minutos antes sí, pero no con tanto tiempo”.

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Las precipitaciones no fueron continuas, sino una sucesión de tormentas. En localidades como Mendiolaza y Río Ceballos cayó granizo dos o tres veces durante la mañana. El primer impacto se registró entre las 6 y las 7, con máximos de lluvia de hasta 40 y 48 milímetros en algunos puntos. “Parecía que hubiera llovido más. El tema es que caían muchas gotas gruesas, entonces con mucho ruido, parecía que había más lluvia, pero cuando vemos los registros, hay registros que están en los 48 milímetros, que es el lugar donde más llovió, y de allí para abajo”, detalló.

Schreiner vinculó el fenómeno al evento de El Niño y advirtió sobre una posible anomalía en el tamaño del granizo. Insistió en no subestimar las alertas aunque no impacten exactamente en el barrio de cada uno, ya que a pocas cuadras o kilómetros pueden registrarse tormentas intensas.

En la zona norte de la capital también se observó granizo a las 5 de la mañana y un diluvio cerca de las 11, con importante acumulación de agua en poco tiempo.

Las alertas se emitieron con anticipación: el Servicio Meteorológico Nacional el viernes, otra el domingo a las 15 y una de corto plazo a las 4:30 de la madrugada del lunes. “Había mucha gente descansando, era madrugada del lunes, así que algunos salieron a trabajar, no alcanzaron posiblemente a escuchar, pero las tormentas están siendo muy fuertes, así que hay que tener cuidado e insisto en esto: no subestimemos las alertas”, remarcó.

Entrevista de Informados, al Regreso.