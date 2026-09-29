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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 13° y 19°, con alta humedad y vientos moderados.

29/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el clima en Buenos Aires se caracteriza por lluvias ligeras, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18°. La humedad es del 93%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad se mantiene en 10000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el este.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad alta y la posibilidad de lluvias ligeras durante el día podrían hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Buenos Aires se prevén variados. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 19°, con cielo despejado. El jueves 1 de octubre, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 11° y máximas de 16°. El viernes 2 de octubre, el cielo estará nublado, con mínimas de 12° y máximas de 17°. Finalmente, el sábado 3 de octubre, se espera un día de lluvias intensas, con mínimas de 13° y máximas de 18°.

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