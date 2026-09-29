Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica se mantiene en 21°, mientras que la humedad alcanza un 94%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1010 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 21°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una alta humedad que podría generar una sensación de incomodidad. El viento será suave, lo que contribuirá a mantener la sensación térmica similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se prevén temperaturas que oscilarán entre los 15° y 28°. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con cielo nublado. El jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. Para el viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 3 de octubre, la mínima será de 19° y la máxima de 29°, con condiciones de lluvia ligera.