Retirarán cables en desuso en el centro y las principales zonas comerciales

La Municipalidad de Rosario llamó a licitación pública para reordenar y retirar cables aéreos en desuso o fuera de norma. El presupuesto oficial es de $1.000 millones y la apertura de sobres está prevista para el 13 de octubre, a las 9, en el edificio de la Aduana.

El pliego precisa que la tarea no se limita al retiro: la empresa contratada deberá identificar el cableado, reordenar y tensar los tendidos que correspondan, mimetizarlos y desmontar definitivamente los que ya no se utilizan. El municipio busca reducir la contaminación visual, mejorar la seguridad y proteger los edificios de valor patrimonial.

Las zonas previstas

La primera área señalada en el pliego es el casco histórico y microcentro, delimitado por el río, avenida Pellegrini y bulevar Oroño. Luego figuran corredores gastronómicos, comerciales y turísticos -entre ellos Pellegrini, Oroño y Pichincha- entornos de hospitales, escuelas y oficinas públicas, y frentes de edificios históricos. El plan también incluye al resto de Rosario. La Dirección de Apertura de la Vía Pública determinará el orden concreto de intervención.

El contrato tendrá una duración de 12 meses corridos desde su firma. Para presentarse, las empresas deberán acreditar experiencia en montaje industrial o tendido y desmontaje de redes aéreas, contar con personal habilitado para trabajar en altura y disponer, como mínimo, de dos hidrogrúas y dos camiones.

La licitación todavía no fue adjudicada. Una vez contratada, la empresa ejecutará los trabajos bajo supervisión municipal y cobrará mediante certificados basados en las tareas medidas y aprobadas.