El Gobierno provincial asegura que "no hay que relativizar el riesgo" que genera AR Zinc

La situación ambiental de la planta de AR Zinc en Fray Luis Beltrán volvió a quedar bajo la lupa luego de que la Justicia ordenara medidas urgentes para estabilizar la barranca y evitar una eventual dispersión de residuos tóxicos hacia el río Paraná. En el predio se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos derivados del procesamiento de metales, entre ellos jarosita, y existe un sector cercano a la costa donde fue advertido un riesgo de derrumbe.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, aseguró que el Gobierno provincial conoce la situación y viene interviniendo desde el inicio de la actual gestión. “Desde el gobierno de Santa Fe, desde que asumimos, este tema no solamente es de preocupación, sino también de ocupación”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario. Además, recordó que la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal que fue ampliada este año a partir de nuevos hechos.

Estévez explicó que existe también un expediente civil iniciado en 2020 y que, en 2021, la empresa presentó un plan de cierre y remediación. Sin embargo, ese proyecto no fue aprobado técnicamente por el Ministerio de Ambiente. “Siempre se planteó la necesidad del fortalecimiento de la barranca”, señaló el funcionario, quien remarcó que la empresa tiene desde agosto de 2022 una orden para ejecutar obras destinadas a contener el sector.

“Yo, por supuesto, Hernán, no quiero relativizar el riesgo potencial que esto tiene”, afirmó Estévez. El ministro vinculó el análisis de la situación con las variaciones que atraviesa el río Paraná, incluyendo períodos de crecientes y bajantes. En ese contexto, consideró que todos esos factores “suman al análisis de riesgo” y justifican acelerar las medidas preventivas.

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La obra de estabilización de la barranca, según detalló, consta de ocho etapas. “La obra se empezó a hacer”, explicó Estévez, pero precisó que la empresa solamente completó dos de esas etapas. “Desde el gobierno, a través de Fiscalía de Estado, hemos impulsado esta denuncia penal y también pidiendo garantías porque, en su caso, es el Estado el que tiene que hacer la obra”, sostuvo.

Respecto de los residuos acumulados en el predio, el ministro confirmó que la planta se encuentra cerrada y en desuso y que el Gobierno realiza controles periódicos. “Nosotros estamos haciendo auditorías una vez por mes, desde el Ministerio de Ambiente y también con otras áreas, obviamente monitoreando toda esta situación”, afirmó. Y definió el lugar como “un pasivo ambiental muy importante”.

Estévez explicó que la jarosita es un residuo que contiene metales pesados y remarcó que existe una normativa nacional específica para su tratamiento. “Si estos residuos fueran tratados correctamente en un relleno de seguridad, como lo establece la ley nacional, no estaríamos hoy teniendo estos problemas”, aseguró. En paralelo, informó que la provincia trabaja en una ley de pasivos ambientales para establecer mecanismos de abordaje y evitar que situaciones similares queden sin resolución durante largos períodos.

Sobre la proximidad del predio al río y a instalaciones vinculadas al abastecimiento de agua, el funcionario buscó precisar el escenario. “Este depósito que está cerca del río, con esto que se plantea de la obligación de la empresa como medida urgente de hacer la barranca, de fortalecer, de consolidar la barranca, es un depósito que está más o menos 50, 60 metros de la costa”, detalló. Aclaró además que los controles sobre el agua están certificados y que el objetivo inmediato es prevenir cualquier eventual afectación.

El ministro insistió en que la prevención es el eje central de la intervención estatal. “Lo que es importante es prevenir”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que el tratamiento definitivo de las toneladas de residuos peligrosos deberá realizarse de manera adecuada y reconoció que esas tareas implican costos importantes. “Yo no creo que las empresas hayan comprado ese espacio sin saber que ese costo existía”, planteó.

En ese sentido, Estévez vinculó el caso con la necesidad de establecer reglas más claras para los pasivos ambientales. “Por eso también trabajamos en el marco de una ley de pasivos ambientales para que estas cosas no sucedan”, explicó. La intención, según detalló, es que quede establecido quién debe hacerse cargo de estos residuos y cuáles son las metodologías que deben aplicarse para su tratamiento.

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La cercanía del depósito con la barranca adquiere especial relevancia ante las condiciones climáticas que pueden afectar al Paraná. Consultado sobre si el fenómeno de El Niño podría agravar la situación, Estévez pidió actuar con prudencia. “No quiero relativizar el riesgo, pero quiero ser extremadamente responsable”, manifestó, y recordó que las barrancas pueden sufrir alteraciones durante los procesos de crecientes y bajantes.

“Por eso se está haciendo un monitoreo de manera permanente y por eso estamos apurando todo esto para que se haga la obra, con el objetivo, por supuesto, de prevenir”, remarcó el ministro. La Justicia ordenó recientemente a AR Zinc informar en 10 días si optará por remover los residuos o tratarlos y contenerlos, mientras que en 15 días deberá presentar documentación técnica, responsables profesionales y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses.

La resolución judicial surgió luego de una audiencia solicitada por la Fiscalía ante el riesgo de derrumbe y eventual contaminación del Paraná. El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, advirtió que un desmoronamiento podría arrastrar los residuos acumulados hacia el curso de agua y confirmó que los directivos de AR Zinc serán convocados a una audiencia imputativa.

Mientras avanza el proceso judicial, la provincia seguirá participando del monitoreo del predio junto con la Fiscalía Regional y la Fiscalía de Estado. “Es un tema preocupante del cual nos estamos ocupando”, resumió Estévez, quien insistió en que la prioridad es concretar las obras de estabilización y avanzar sobre el pasivo ambiental para reducir el riesgo existente en una zona ubicada a pocos metros del Paraná.

Entrevista de Hernán Funes.