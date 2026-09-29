MasterChef Celebrity debutó con picos de 14.5 puntos de rating y nuevos participantes

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- Las cocinas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente para una edición renovada, incorporando a Maru Botana como jurado y bajo la conducción de Wanda Nara.

Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, el reality tuvo un exitoso inicio, liderando su franja horaria con picos de 14.5 puntos de rating.

"Se acaba el silencio, se avivan las llamas. Hoy comienza Masterchef Celebrity, la competencia de cocina más famosa del mundo. Se pondrá a prueba la creatividad y la resistencia de las celebridades ante la mirada del jurado más severo de la televisión", destacó Wanda al abrir la competencia.

La conductora dio la bienvenida a los 24 participantes que lucharán por el título de mejor cocinero de esta edición. Durante los primeros minutos, los datos de IBOPE mostraron un piso de 13.6 puntos de rating en el momento de la presentación de los cocineros.

El primer episodio llevó a los participantes a demostrar su destreza culinaria con una consigna especial: preparar platos gourmet inspirados en "una galaxia". A las 22:39, MasterChef Celebrity alcanzó un pico de 14.5 puntos de rating en Telefe, mientras que su competencia directa, Otro día perdido en El Trece, marcaba 4.7 puntos.

Tras la presentación, Wanda anunció a los concursantes que debieron hacer su debut en la cocina, mientras que el resto esperará al próximo episodio: Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Fabián Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Paula Trapani, Luciana Geuna y Nazareno Casero fueron los primeros en pasar.

A las 23:04, el programa mantenía 13.3 puntos de rating en Telefe, frente a Otro día perdido, que seguía con 5.2 puntos.

Después de presentar sus primeros platos, los concursantes que lograron subir al balcón fueron: Casero, Geuna, Vernaci, Ansa, Hermida y Trapani, mientras que el resto recibió delantales grises.