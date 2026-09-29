Irán aguarda la respuesta de EE.UU. sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

FOTO: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, en la sede de la ONU, en Nueva York.

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, indicó que este martes espera recibir la respuesta final de Estados Unidos respecto a su propuesta para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esta afirmación fue realizada el lunes, antes de su regreso a Teherán tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. La información fue divulgada en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

En este contexto, Araghchi precisó que las condiciones y el plan de Irán para cesar las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz fueron comunicados a Estados Unidos a través de un mediador qatarí.

Asimismo, mencionó que, a pesar del rechazo inicial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán confía en recibir una respuesta oficial desde Washington mediante los mediadores.

"El mediador qatarí volverá a plantear el asunto a la parte estadounidense, tras lo cual nos transmitirá la respuesta final de esta parte. Espero que esto se logre mañana (martes)", expresó Araghchi.

Por otro lado, desmintió los rumores que indicaban que Irán mostraría flexibilidad en relación a su programa nuclear, afirmando que las posturas del país se mantienen firmes, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, Araghchi enfatizó que la reapertura del estrecho de Ormuz es el único punto de las negociaciones actuales, y que dicha reapertura está condicionada al cumplimiento de las condiciones de Irán, las cuales considera "justas y lógicas".