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Lotería de Córdoba y Unión Cordobesa de Rugby juntas para proteger a jóvenes y fortalecer los clubes

La Lotería de Córdoba, representada por su titular David Urreta y la Unión Cordobesa de Rugby por su presidente, Rafael Pérez, firmaron un convenio de colaboración institucional para impulsar en los clubes de la provincia las herramientas LUCA y NOVA+, creadas para proteger a las familias y a los niños en particular, y además, promover la participación de las instituciones del rugby en el programa “Ganá con tu Club”. 

29/09/2026 | 10:16Redacción Cadena 3

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Lotería de Córdoba junto a Unión Cordobesa de Rugby

FOTO: Lotería de Córdoba junto a Unión Cordobesa de Rugby

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La iniciativa profundiza el trabajo conjunto entre ambas instituciones y pone especialmente el foco en la prevención y en la protección de niños y adolescentes frente al acceso a plataformas de apuestas online no autorizadas.

En ese marco, LUCA y NOVA+, herramientas tecnológicas desarrolladas por Lotería de Córdoba, serán difundidas entre los clubes afiliados a la Unión Cordobesa de Rugby, fortaleciendo las acciones de prevención, concientización y uso responsable de las nuevas tecnologías.

El acuerdo parte de la importancia que tienen los clubes deportivos como espacios de formación, contención y encuentro para miles de chicos y sus familias. Por ese motivo, Lotería y la Unión Cordobesa de Rugby avanzarán conjuntamente en la generación de entornos digitales seguros y en la prevención del contacto de menores con contenidos vinculados al juego ilegal.

Ganá con tu Club llega al rugby cordobés

El convenio contempla además la incorporación y difusión de “Ganá con tu Club”, el programa de Lotería de Córdoba que permite a las instituciones deportivas participar de una propuesta que combina entretenimiento, beneficios y apoyo a los clubes.

En esta oportunidad, el programa tendrá un atractivo especial para toda la comunidad del rugby: el premio final será un viaje a Inglaterra para vivir una experiencia única y ver jugar a Los Pumas.

De esta manera, Lotería de Córdoba y la Unión Cordobesa de Rugby consolidan una alianza que combina prevención, tecnología, juego responsable y fortalecimiento de las instituciones deportivas, utilizando la extensa red de clubes como ámbito para llegar directamente a jóvenes, dirigentes y familias.

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