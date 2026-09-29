Lotería de Córdoba y Unión Cordobesa de Rugby juntas para proteger a jóvenes y fortalecer los clubes

La iniciativa profundiza el trabajo conjunto entre ambas instituciones y pone especialmente el foco en la prevención y en la protección de niños y adolescentes frente al acceso a plataformas de apuestas online no autorizadas.

En ese marco, LUCA y NOVA+, herramientas tecnológicas desarrolladas por Lotería de Córdoba, serán difundidas entre los clubes afiliados a la Unión Cordobesa de Rugby, fortaleciendo las acciones de prevención, concientización y uso responsable de las nuevas tecnologías.

El acuerdo parte de la importancia que tienen los clubes deportivos como espacios de formación, contención y encuentro para miles de chicos y sus familias. Por ese motivo, Lotería y la Unión Cordobesa de Rugby avanzarán conjuntamente en la generación de entornos digitales seguros y en la prevención del contacto de menores con contenidos vinculados al juego ilegal.

Ganá con tu Club llega al rugby cordobés

El convenio contempla además la incorporación y difusión de “Ganá con tu Club”, el programa de Lotería de Córdoba que permite a las instituciones deportivas participar de una propuesta que combina entretenimiento, beneficios y apoyo a los clubes.

En esta oportunidad, el programa tendrá un atractivo especial para toda la comunidad del rugby: el premio final será un viaje a Inglaterra para vivir una experiencia única y ver jugar a Los Pumas.

De esta manera, Lotería de Córdoba y la Unión Cordobesa de Rugby consolidan una alianza que combina prevención, tecnología, juego responsable y fortalecimiento de las instituciones deportivas, utilizando la extensa red de clubes como ámbito para llegar directamente a jóvenes, dirigentes y familias.