Murió el senador Juan Carlos Pagotto, un referente de la Libertad de Avanza en La Rioja

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió a los 74 años. Fue hallado en su domicilio de la capital.

Pagotto ingresó a la Cámara alta en diciembre de 2023 tras la elección general de octubre, en la que Javier Milei se ubicó en segundo lugar, atrás de la fórmula del peronismo.

Ya con Milei en la Presidencia de la Nación, Pagotto cobró protagonismo en el bloque libertario rápidamente, donde solo eran 7 representantes violetas sobre un total de 72 senadores que componen el Senado.

Durante los primeros meses, el riojano, abogado de profesión, estuvo a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resistiendo el DNU 70/2023 que dictó Milei y que ideó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Actualmente, presidía la Comisión de Acuerdos del Senado también con alto impacto en este año por el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales a lo largo del 2026.

El representante provincial había nacido en Mendoza, en 1952, y había desarrollado sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970-1974.

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