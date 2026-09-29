Una joven estrella de la selección anunció que fue papá por primera vez con un tierno posteo

Matías Soulé, delantero de la Selección argentina, vive un momento especial al convertirse en padre por primera vez. El futbolista anunció el nacimiento de su hijo Bautista junto a su pareja, Milagros Sosa, mientras se encontraba en Buenos Aires cumpliendo con los entrenamientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La pareja compartió en redes sociales varias fotos del recién nacido, incluyendo una en la que Soulé sostiene a su hijo en brazos. "Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabes cuánto te amamos", expresaron los padres primerizos en su publicación.

El anuncio recibió numerosos mensajes de felicitación. Paulo Dybala, compañero de Soulé en la Roma, fue uno de los primeros en reaccionar: "Qué ganas de conocer a Bauti". Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también comentó: "Ay, por favor, felicidades, chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso".

El tierno posteo de Matías Soulé con su hijo recién nacido. (Captura)

El nacimiento de Bautista ocurrió mientras Soulé formaba parte de la convocatoria de la Selección argentina. El futbolista de 23 años integra el plantel que afrontará una serie de amistosos internacionales durante la ventana FIFA. Argentina tiene programados tres compromisos: contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último partido será especial, ya que marcará el homenaje y la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste.

Soulé llegó a la concentración después de consolidarse como una de las alternativas ofensivas de Scaloni y de tener un buen presente en la Roma, donde compartía plantel con Dybala. En la actual temporada, Soulé disputó seis partidos con el conjunto italiano, anotó dos goles y brindó una asistencia. Desde su llegada a la Roma a mediados de 2024, acumuló 87 encuentros, 14 goles y 14 asistencias.