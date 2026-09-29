¿Línea de cuatro o de cinco en la defensa de Talleres?

FOTO: Talleres visita a San Lorenzo en el debut de Omar De Felippe (Foto: clubtalleres.com).

El técnico de Talleres, Omar de Felippe, analiza en detalle los cambios para enfrentar a Belgrano el próximo domingo, en el clásico cordobés y la primera cuestión a resolver es si defenderá con tres centrales, con la denominada “línea de cinco” como ante Instituto.

De Felippe tiene cuatro variantes posibles y en los ensayos que realizó durante el parate de la fecha FIFA, el delantero Valentín Dávila reemplazó al suspendido Agustín Alvarez Martínez, expulsado contra la Gloria.

No obstante, también es una alternativa el extremo Valentín Depietri, quien en una de las prácticas compartió ataque con Dávila; mientras que el brasileño Rick y el colombiano Diego Valoyes fueron dupla ofensiva en otro de los equipos.

La permanencia de Franco Cristaldo entre los titulares es también otra duda y podría suceder que Talleres termine atacando con dos por afuera y un “9”, aunque no se descarta que el DT termine aportando un futbolista de juego como Giovanni Baroni o Matías Galarza, o en su defecto uno de marca como Mateo Cáceres.

Si De Felippe juega con tres centrales, Santiago Fernández podría tener su chance pero habrá que ver por quién ya que contra Instituto Matías Catalán, Valentín Fascendini y Román Riquelme tuvieron desacoples.