65 años fabricando futuro: Ford celebró el aniversario de la Planta de Pacheco

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, dio la bienvenida a los presentes y compartió unas palabras sobre la historia de la planta y su apuesta permanente por la innovación, en el marco de una relación entre Ford y la Argentina que ya lleva 113 años de presencia ininterrumpida en el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como parte de los festejos, se realizó una exhibición de clásicos de Ford de todos los tiempos. Con una amplia selección de 100 vehículos emblemáticos, destacando aquellos producidos en Pacheco, que marcaron distintas etapas de estos 65 años de producción, innovación y compromiso con la calidad.

La celebración también incluyó una presentación de la Camerata Las Tunas, una formación de once jóvenes músicos de la orquesta infantil y juvenil de Las Tunas ONG, y una entrega de premios y menciones especiales que reconoció a vehículos y participantes de la exhibición.

Durante seis décadas y media, Pacheco fue mucho más que una planta: fue y sigue siendo el lugar donde miles de personas construyeron, con esfuerzo y pasión, la historia de Ford en Argentina, y la muestra fue una oportunidad para reconocer ese camino recorrido y celebrar juntos todo lo que representa la comunidad Ford.

Los invitados también participaron de visitas guiadas al Centro Industrial, en las que pudieron recorrer distintos sectores de la planta y conocer el lugar en el que se produce la Ranger, uno de los grandes íconos de la industria automotriz argentina. Desde 1996, Pacheco es el hogar de esta pick-up para Latinoamérica, un modelo que superó el millón de unidades producidas en 2022 y continúa sumando.

“Celebrar los 65 años de nuestra Planta Pacheco es motivo de mucho orgullo y emoción. En este lugar, miles de personas construyeron una parte fundamental de la historia industrial de la Argentina. El año pasado, la planta alcanzó un hito extraordinario al superar los 3,5 millones de unidades producidas. Ese legado nos impulsa a seguir innovando y preparando a Pacheco para el futuro de la Ranger y de Ford en la región”, señaló Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

Un paso por su historia

A finales de la década de 1950, los planes de expansión de Ford en Argentina -que había comenzado sus operaciones en el país en el barrio porteño de La Boca, siendo la segunda filial de Ford fuera de Norteamérica, después de Canadá e Inglaterra- demandaban mayor capacidad productiva que la ofrecida por su planta original. Así, el 21 de septiembre de 1961, a 38 kilómetros del centro de Buenos Aires, en un paisaje rural donde hasta ese momento el trazado de la autopista Panamericana solo existía en los tableros de dibujo de los ingenieros, se inauguraba oficialmente el Centro Industrial de Ford en Pacheco.

A lo largo de estos 65 años, Planta Pacheco fue protagonista de los modelos más icónicos de Ford en el país y la región: desde el mítico motor V8 y el clásico Falcon -que con 494.209 unidades producidas entre 1962 y 1991 fue conocido como el "Clásico Argentino"-, pasando por la robusta F-100, con alrededor de 414.000 unidades fabricadas entre 1961 y 1996, el Fairlane, el Taunus, el Sierra, el Escort y el Focus, hasta convertirse, desde 1996, en la casa de la Ranger para Latinoamérica. En total, la planta ya superó los 3,5 millones de unidades producidas.

Zoom sobre Planta Pacheco hoy

El Centro Industrial de Ford en Pacheco tiene una superficie total de 1.000.000 de metros cuadrados (100 hectáreas), el equivalente a 140 canchas de fútbol. Se trata de una planta de producción integral que incluye planta de Motores, planta de Estampado y Carrocería, planta de Montaje y planta de Pintura, además de edificios administrativos, depósitos y otras instalaciones que hacen posible su operación.

Actualmente, la planta destina aproximadamente el 70% de su producción a los mercados de exportación, abasteciendo a Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Con la mirada en el futuro

La celebración también puso en valor el futuro de la planta: Ford resaltó la reciente inversión de USD 170 millones para fabricar en Pacheco la Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) a partir de 2027, la primera pick-up electrificada de Ford producida en Sudamérica.

Este proyecto se suma al plan de transformación de la nueva generación de Ranger, que ya asciende a USD 870 millones en total, destinados a ampliar la capacidad productiva, incorporar nuevas tecnologías y garantizar la fabricación de esta versión híbrida enchufable, consolidando a Pacheco como uno de los centros de manufactura tecnológica más importantes de la compañía a nivel global.

En línea con su propósito de construir un mundo mejor en el que cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños, y con más de un siglo en el país creando el futuro, Ford Argentina celebró el 65° aniversario de su Planta Pacheco invirtiendo, acercando lo último en innovación y tecnología, apostando al desarrollo de la cadena de valor y contribuyendo con el desarrollo de la comunidad.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo