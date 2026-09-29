La familia de Daniel Osvaldo sacó un comunicado sobre su estado de salud: “Está bien y lúcido”

La familia del ex futbolista Daniel Osvaldo emitió un comunicado sobre su estado de salud. El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del jugador, donde desmintieron varias versiones que circularon recientemente acerca de su internación.

La carta, que comienza con "Hacemos este comunicado por decisión de Dani", aclara que "Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia". Además, se refirieron a las informaciones erróneas que se han difundido en los últimos días, asegurando que no se le ha practicado "una parte del pulmón", ni presenta complicaciones en las piernas, y su situación no es resultado de "consumo de sustancias".

En este sentido, el comunicado criticó las "falsedades sin chequear que circularon", aunque destacaron que la mayoría de los medios han tratado el tema con respeto. En cuanto a la evolución de su salud, la familia informó que "se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural". Tras varios días de malestar que inicialmente se creían musculares, se le detectó lo que se conoce comúnmente como líquido en el pulmón.

La familia también detalló que Osvaldo fue sometido a una cirugía para limpiar la zona afectada y están a la espera de los resultados de los cultivos. Explicaron que "los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta".

Finalmente, solicitaron "prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo".