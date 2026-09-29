Comunidades en EEUU, Hawai y México se alistan ante la llegada de intensas tormentas

FOTO: Fotos: Comunidades de todo EEUU, Hawai y México se preparan para poderosas tormentas

Comunidades de todo Estados Unidos, Hawái y México se encuentran en estado de alerta ante la inminente llegada de poderosas tormentas. En la costa este estadounidense, un nor'easter (ciclón extratropical) se fortalece, generando condiciones climáticas adversas. Este fenómeno está acompañado por los huracanes Nolo y Polo en el Pacífico, que están provocando fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones y un mar agitado.

Las autoridades locales han emitido advertencias y recomendaciones para que los habitantes tomen precauciones, asegurando sus viviendas y evitando desplazamientos innecesarios. En México, las comunidades costeras también se preparan para enfrentar los efectos de los huracanes, que podrían impactar de manera significativa en la región.

Esta situación climática ha llevado a la activación de planes de emergencia en diversas áreas, mientras que los equipos de respuesta están listos para actuar ante cualquier eventualidad. La población ha sido instruida sobre cómo resguardarse y mantenerse informada a través de canales oficiales.

En este contexto, se ha seleccionado una galería de fotos que muestra los preparativos y las condiciones actuales en las áreas afectadas, capturando la esencia de la situación que viven estas comunidades en la espera de las tormentas.