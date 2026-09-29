Caballos ancianos encuentran refugio y amor en River Thunder Ranch, un santuario en Nuevo México

Michele Sleighel le dedicó una sonrisa cariñosa a Pinto cuando el caballo bajó la cabeza para que lo mimara. Este caballo de equinoterapia, que tiene 30 años, parece extrañar a los niños que solían acariciarlo, comentó Sleighel. Mientras ella hablaba, Pinto intentaba llevarla de vuelta a la parte trasera de la camioneta llena de heno, de donde había comido poco antes. En el River Thunder Ranch, estos caballos retirados tienen la libertad de comportarse como niños mimados, bromeó ella.

Pinto es uno de los varios caballos que habitan en este rancho, que actúa como un santuario para equinos no deseados, descuidados o retirados, permitiéndoles pasar sus últimos años de vida en paz. "El rescate de caballos simplemente comenzó a crecer por accidente", explicó Sleighel la semana pasada. "La necesidad es muy real".

Cuando Sleighel se mudó de regreso a El Paso en 2022, su intención original al adquirir el terreno era proporcionar un hogar a Thunder, su primer caballo, un robusto ejemplar de raza cuarto de milla que había sido abandonado en un establo en Los Ángeles. Thunder, quien sufría espasmos en los cuartos traseros, fue finalmente diagnosticado con parásitos, lo que le permitió recuperarse bajo el cuidado de Sleighel.

En 2023, Sleighel trasladó a Thunder a su nuevo hogar: un rancho de dos acres en Anthony, Nuevo México. No pasó mucho tiempo antes de que se le uniera River, un caballo de pelaje gris que Sleighel encontró en Craigslist. Aunque su dueño lo anunciaba como un caballo fácil de montar, Sleighel se dio cuenta rápidamente de que el caballo tenía problemas de salud, lo que la llevó a pagar 2.000 dólares para rescatarlo.

A medida que la reputación de River Thunder Ranch crecía, más personas comenzaron a contactarla sobre caballos que ya no podían mantener, así como sobre otros animales. "Soy bastante cristiana y siento que mi deber es servir a mi comunidad", manifestó Sleighel, quien también ha rescatado caballos de un centro de equinoterapia en Canutillo y ponis que solían pasear a niños en Vinton.

En marzo de este año, Sleighel perdió su lucrativo empleo en una empresa tecnológica de San Francisco, lo que la llevó a dedicar más tiempo al rancho y a formalizarlo como una organización sin fines de lucro. "La gente seguía preguntándome si era una organización sin fines de lucro, pero yo no era más que una chica que seguía encontrando caballos", explicó.

La naturaleza del rescate de Sleighel implica que muchos de los caballos que rescató viven sus últimos días. Thunder vivió menos de un año tras su traslado, mientras que River fue sometido a eutanasia recientemente debido a su avanzada artritis y tumores. Los caballos más jóvenes que residen en el rancho fueron comprados en un corral de sacrificio, donde estaban destinados a ser enviados a México para ser faenados.

Los voluntarios llegan al rancho para ayudar con las labores diarias, como cargar heno y aplicar repelente contra moscas. Algunos de ellos, como Tony Arreola y su novia Jasmin Gomez, tienen sueños de tener su propio rancho en el futuro. Arreola, quien se describe como un "vaquero de primera generación", expresó que su conexión con los caballos le brinda un sentido de equilibrio en su vida.

El rancho también organiza un evento mensual llamado "día de granja", donde se invita al público a interactuar con los caballos y disfrutar de actividades familiares. Durante estos eventos, se permite a los niños montar caballos miniatura, mientras que una banda toca música y hay vendedores de comida. Aunque la entrada es gratuita, se sugiere una donación de 5 dólares.

Además de las donaciones, River Thunder Ranch obtiene fondos a través de una tienda en línea y de Airbnb. Sleighel, de 38 años, no desarrolló su pasión por los caballos hasta la edad adulta, cuando comenzó a hacer voluntariado en un establo en Montebello, donde aprendió sobre el cuidado y manejo de caballos.

La fundadora del rancho busca que las personas experimenten la alegría que pueden brindar los caballos, un mundo que a menudo es costoso y elitista. "La generosidad de la gente me ha devuelto la fe en la humanidad", concluyó Sleighel, quien ha visto cómo caballos desnutridos y maltratados se recuperan gracias a las donaciones y el apoyo comunitario.