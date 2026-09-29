En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Colapinto anticipa el GP de Bahréin y se prepara para su primera vez en Malasia

El piloto argentino, tras su incidente en Azerbaiyán, se mostró entusiasmado por la próxima carrera en Malasia y habló sobre su experiencia en el circuito de Sepang.

29/09/2026 | 20:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Franco Colapinto anticipó el GP de Bahréin.

FOTO: Franco Colapinto anticipó el GP de Bahréin.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Franco Colapinto se pronunció recientemente sobre su participación en el Gran Premio de Bahréin, que se celebrará en Malasia, tras el choque que protagonizó en Azerbaiyán. "Tengo muchas ganas de conocer Malasia y de competir en un circuito del que escuché mucho durante mi infancia", expresó el piloto argentino.

El trazado de Sepang representa un nuevo desafío para varios competidores, incluido Colapinto, ya que no se ha corrido allí desde 2017. Debido a los conflictos en la región, el Gran Premio de Bahréin tendrá lugar en Malasia, aunque conservará su denominación original.

Después de su experiencia en Azerbaiyán, Colapinto se trasladó a la fábrica de Enstone para trabajar en el simulador. "Volé como estaba planeado y fue una experiencia única, ya que estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto a mis ingenieros", comentó el piloto en una gacetilla de prensa emitida por Alpine.

Respecto a las condiciones del circuito, Colapinto indicó: "Lo que más llama la atención son las altas temperaturas y la humedad, además de la posibilidad de lluvias durante la carrera".

El piloto argentino también estableció sus objetivos para el evento: "Quiero tener un viernes productivo, lograr que el auto esté bien ajustado y, con suerte, pelear por un lugar entre los diez primeros en ambas jornadas".

Lectura rápida

¿Qué evento anticipa Colapinto?
El piloto argentino anticipa su participación en el Gran Premio de Bahréin.

¿Quién es Colapinto?
Franco Colapinto es un piloto argentino de Fórmula 1.

¿Dónde se llevará a cabo la carrera?
El Gran Premio se disputará en el circuito de Sepang, Malasia.

¿Qué sanción recibió Colapinto?
El piloto fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla por un choque en Azerbaiyán.

¿Cuándo se correrá la carrera?
La carrera se llevará a cabo el próximo fin de semana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf