Franco Colapinto anticipa el GP de Bahréin y se prepara para su primera vez en Malasia

Franco Colapinto se pronunció recientemente sobre su participación en el Gran Premio de Bahréin, que se celebrará en Malasia, tras el choque que protagonizó en Azerbaiyán. "Tengo muchas ganas de conocer Malasia y de competir en un circuito del que escuché mucho durante mi infancia", expresó el piloto argentino.

El trazado de Sepang representa un nuevo desafío para varios competidores, incluido Colapinto, ya que no se ha corrido allí desde 2017. Debido a los conflictos en la región, el Gran Premio de Bahréin tendrá lugar en Malasia, aunque conservará su denominación original.

Después de su experiencia en Azerbaiyán, Colapinto se trasladó a la fábrica de Enstone para trabajar en el simulador. "Volé como estaba planeado y fue una experiencia única, ya que estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto a mis ingenieros", comentó el piloto en una gacetilla de prensa emitida por Alpine.

Respecto a las condiciones del circuito, Colapinto indicó: "Lo que más llama la atención son las altas temperaturas y la humedad, además de la posibilidad de lluvias durante la carrera".

El piloto argentino también estableció sus objetivos para el evento: "Quiero tener un viernes productivo, lograr que el auto esté bien ajustado y, con suerte, pelear por un lugar entre los diez primeros en ambas jornadas".