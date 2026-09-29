Sofía Solá confiesa su atracción por Franco Colapinto, pero él está en pareja

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- En medio de especulaciones sobre un posible romance, la modelo Sofía Solá se refirió a su relación con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. La joven confesó que siente una fuerte atracción por él, aunque recordó que Colapinto continúa en pareja con Maia Reficco.

Durante una entrevista en el programa Puro Show de El Trece, Solá abordó la reciente actividad en sus redes sociales, donde los seguidores notaron que Colapinto interactuaba con sus publicaciones. Al respecto, la modelo afirmó: "Sí, obvio que le atrae Colapinto, pero que está de novio".

A pesar de los rumores que los vinculan, Solá mencionó que no tiene una relación cercana con el piloto: "Bueno no sé (si sigue con Maia Reficco), pero es muy top". Además, evitó comentar sobre si han intercambiado mensajes privados en los últimos meses.

Respecto a la popularidad de Colapinto, Solá expresó: "Es lindo, es joven, conquistó la Fórmula 1. Es todo un redondel. Hay pocas mujeres que no le atraigan". También destacó que le parece "simpático y divertido".

En otro momento de la charla, la modelo reveló su deseo de ser una "WAG", término que se utiliza para referirse a las novias de deportistas: "Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quise ser una princesa, me divierte". Sin embargo, aclaró que no le interesan los futbolistas.

Finalmente, aunque Colapinto parece interesado en ella, Solá aseguró que no muestra el mismo interés porque prefiere que los hombres se esfuercen por su atención: "Siempre hay que guardarse un poco, hay que ser exclusiva, que todos los hombres remen porque se aprovechan".