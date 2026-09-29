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Candela Arizaga denuncia a Facundo Moyano por grabaciones no consentidas y reflexiona sobre su silencio

La influencer reveló que el gremialista la filmó sin su autorización y expresó su arrepentimiento por no haber presentado una denuncia formal. Sus palabras generan un fuerte impacto en las redes.

29/09/2026 | 20:03Redacción Cadena 3

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Candela Arizaga explotó contra Facundo Moyano:

FOTO: Candela Arizaga explotó contra Facundo Moyano: "No te denuncié. Le mentí a mi familia y a los medios"

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Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La influencer Candela Arizaga ha dirigido sus críticas directamente hacia el gremialista Facundo Moyano, expresando su arrepentimiento por no haberlo denunciado públicamente. Arizaga acusó a Moyano de grabarla sin su consentimiento y admitió haber mentido a su familia sobre la situación.

Tras los intentos de Moyano de defenderse en diversos medios y de desestimar acusaciones de violencia hacia quien él denomina "su novia", Arizaga decidió abrirse en sus redes sociales, eliminando cualquier tipo de reserva sobre el tema.

En su publicación, la influencer escribió: "Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima". Este comentario dejó en claro su postura respecto a la situación y las acciones de Moyano.

Además, Arizaga continuó con su descargo: "Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas. Tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas". Estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y han puesto de manifiesto la tensión entre ambos.

Lectura rápida

¿Qué denunció Candela Arizaga?
Denunció que Facundo Moyano la filmó sin su consentimiento.

¿Qué dijo sobre su decisión de no denunciar?
Expresó arrepentimiento por no haber presentado una denuncia formal.

¿Cómo se sintió respecto a la situación?
Dijo que mintió a su familia y a los medios sobre el hecho.

¿Qué publicó en sus redes sociales?
Criticó la ética de Moyano y su intento de victimización.

¿Qué medidas planea tomar?
Indicó que consultará a su abogado sobre el tema.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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