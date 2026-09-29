Tragedia en la Circunvalación de Córdoba: murió un niño de 10 años atropellado por un auto

Un niño de 10 años murió este martes tras ser embestido por un automóvil en la avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 3 del anillo externo, en inmediaciones del puente Rancagua. Según las primeras averiguaciones, el menor habría intentado cruzar la avenida junto a otros tres niños.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los menores habrían intentado atravesar la Circunvalación desde el anillo externo hacia el interno cuando uno de ellos fue embestido por un Volkswagen Vento de color azul.

Según informó a Cadena 3 el comisario inspector Cristian Ernesto López Argañaraz, el vehículo era conducido por un hombre de 25 años, quien fue trasladado a Accidentología Vial. Precisó que el dosaje de sangre realizado al conductor dio resultado negativo.

Un servicio de emergencias constató en el lugar el fallecimiento del niño.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación. Se esperaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo ocurrió el hecho.

El accidente provocó además importantes demoras en la circulación por la Circunvalación, con tránsito saturado en el sector desde varios kilómetros antes y complicaciones desde la zona de la Ruta 19.

Informe de Celeste Benecchi