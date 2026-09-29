El historial favorable de Argentina frente a Bolivia
El equipo nacional lleva 31 victorias en los 43 partidos que jugaron entre sí. El último fue un 6 a 0 por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
29/09/2026 | 16:26Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina se floreó la última vez ante los bolivianos.
El historial entre Argentina y Bolivia, favorece al elenco albiceleste a lo largo de 43 partidos, producto de 31 victorias y apenas 7 derrotas más otros 5 empates.
Por Eliminatorias sudamericanas se midieron en 23 oportunidades, con 15 triunfos argentinos y 5 bolivianos. En tanto, Argentina nunca perdió como local ante Bolivia en las Eliminatorias con un registro de 10 triunfos y 5 igualdades.
Además, cuatro veces el actual subcampeón del Mundo pudo anotar 7 goles ante los del Altiplano: 7-0 en 1947 y 2015, mientras que lo venció 7-1 en 1927 y 1946.
La última vez que se enfrentaron fue el 15 de octubre de 2024, por la fecha 10 de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y fue goleada de 6 a 0 con tres tantos de Lionel Messi, dos de Julián Alvarez y uno de Lautaro Martínez y de Thiago Almada.
Por su parte, Bolivia registró como mejor resultado el histórico 6-1 del año 2009.
A su vez, Messi es el goleador de este historial con 11 tantos, seguido por Sergio Agüero con 7, mientras que Norberto Méndez y Ezequiel Lavezzi anotaron 4 cada uno.
HISTORIAL GENERAL
Amistosos: 3… Ganó Argentina: 3
Copa América: 16… Ganó Argentina: 12… Ganó Bolivia: 2… Empates: 2
Eliminatorias: 23… Ganó Argentina: 14… Ganó Bolivia: 5… Empates: 3
TOTAL: 43 partidos… Ganó Argentina: 31… Ganó Bolivia: 7… Empates: 5
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Cuál es el historial de partidos entre Argentina y Bolivia?
El historial favorece a Argentina con 31 victorias, 7 derrotas y 5 empates en 43 partidos.
¿Cuántas veces se enfrentaron en Eliminatorias sudamericanas?
Se enfrentaron en 23 ocasiones, con 15 triunfos para Argentina y 5 para Bolivia.
¿Cuál fue el resultado de su último encuentro?
El último encuentro fue el 15 de octubre de 2024, donde Argentina ganó 6-0.
¿Quién es el máximo goleador en este historial?
El máximo goleador es Lionel Messi, con 11 tantos.
¿Cuál es el mejor resultado de Bolivia en este historial?
El mejor resultado de Bolivia es un histórico 6-1, logrado en 2009.