El historial favorable de Argentina frente a Bolivia

FOTO: Argentina se floreó la última vez ante los bolivianos.

El historial entre Argentina y Bolivia, favorece al elenco albiceleste a lo largo de 43 partidos, producto de 31 victorias y apenas 7 derrotas más otros 5 empates.

Por Eliminatorias sudamericanas se midieron en 23 oportunidades, con 15 triunfos argentinos y 5 bolivianos. En tanto, Argentina nunca perdió como local ante Bolivia en las Eliminatorias con un registro de 10 triunfos y 5 igualdades.

Además, cuatro veces el actual subcampeón del Mundo pudo anotar 7 goles ante los del Altiplano: 7-0 en 1947 y 2015, mientras que lo venció 7-1 en 1927 y 1946.

La última vez que se enfrentaron fue el 15 de octubre de 2024, por la fecha 10 de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y fue goleada de 6 a 0 con tres tantos de Lionel Messi, dos de Julián Alvarez y uno de Lautaro Martínez y de Thiago Almada.

Por su parte, Bolivia registró como mejor resultado el histórico 6-1 del año 2009.

A su vez, Messi es el goleador de este historial con 11 tantos, seguido por Sergio Agüero con 7, mientras que Norberto Méndez y Ezequiel Lavezzi anotaron 4 cada uno.

HISTORIAL GENERAL

Amistosos: 3… Ganó Argentina: 3

Copa América: 16… Ganó Argentina: 12… Ganó Bolivia: 2… Empates: 2

Eliminatorias: 23… Ganó Argentina: 14… Ganó Bolivia: 5… Empates: 3

TOTAL: 43 partidos… Ganó Argentina: 31… Ganó Bolivia: 7… Empates: 5

Informe de Gabriel Rodríguez