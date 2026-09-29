España goleó a Croacia con un brillante doblete de Lamine Yamal en la Nations League

España logró una contundente victoria por 4 a 1 ante Croacia, destacándose el joven Lamine Yamal con un doblete, en el marco de la segunda fecha de la UEFA Nations League. Además de Yamal, también anotaron Marc Pubill y Nico Williams, mientras que el único tanto de los croatas fue obra de Dion Beljo.

Con este triunfo, España mantiene un excelente rendimiento en el torneo, habiendo ganado previamente a Inglaterra por 3 a 2. Por su parte, Croacia sufrió su primera derrota en la competición, tras haber comenzado con una victoria de 2 a 1 frente a República Checa. En el encuentro, el emblemático Luka Modric, de 41 años, ingresó a falta de 10 minutos.

En otro partido de la jornada, Inglaterra se impuso 2 a 0 ante Chequia, con goles de Anthony Gordon y Harry Kane. Así, tras esta fecha, el grupo 3 de la Nations League se encuentra liderado por España con 6 puntos, seguidos por Inglaterra y Croacia con 3 puntos, mientras que Chequia se encuentra en la última posición sin sumar puntos.

En total, se disputaron diez partidos en el tercer día de esta segunda fecha de la Nations League, y aún quedan dos fechas más por jugar durante este parate internacional del fútbol de selecciones.