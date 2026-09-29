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España goleó a Croacia con un brillante doblete de Lamine Yamal en la Nations League

La selección española se impuso 4-1 a Croacia en la UEFA Nations League. Mientras que Inglaterra venció 2-0 a Chequia en la misma jornada.

29/09/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

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Lamine Yamal convirtió dos goles para España.

FOTO: Lamine Yamal convirtió dos goles para España.

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España logró una contundente victoria por 4 a 1 ante Croacia, destacándose el joven Lamine Yamal con un doblete, en el marco de la segunda fecha de la UEFA Nations League. Además de Yamal, también anotaron Marc Pubill y Nico Williams, mientras que el único tanto de los croatas fue obra de Dion Beljo.

Con este triunfo, España mantiene un excelente rendimiento en el torneo, habiendo ganado previamente a Inglaterra por 3 a 2. Por su parte, Croacia sufrió su primera derrota en la competición, tras haber comenzado con una victoria de 2 a 1 frente a República Checa. En el encuentro, el emblemático Luka Modric, de 41 años, ingresó a falta de 10 minutos.

En otro partido de la jornada, Inglaterra se impuso 2 a 0 ante Chequia, con goles de Anthony Gordon y Harry Kane. Así, tras esta fecha, el grupo 3 de la Nations League se encuentra liderado por España con 6 puntos, seguidos por Inglaterra y Croacia con 3 puntos, mientras que Chequia se encuentra en la última posición sin sumar puntos.

En total, se disputaron diez partidos en el tercer día de esta segunda fecha de la Nations League, y aún quedan dos fechas más por jugar durante este parate internacional del fútbol de selecciones.

Lectura rápida

¿Qué resultado tuvo el partido entre España y Croacia?
España ganó 4-1 a Croacia.

¿Quién fue el destacado del encuentro?
Lamine Yamal, quien anotó dos goles.

¿Qué otros partidos se jugaron en la misma jornada?
Inglaterra venció 2-0 a Chequia.

¿Qué posición ocupa España en su grupo?
España es líder del grupo 3 con 6 puntos.

¿Cuántos partidos se jugaron en total durante esta jornada?
Se jugaron diez partidos en el tercer día de la segunda fecha de la Nations League.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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