Darío Herrera elaboró un duro informe contra Juan Sebastián Verón y otros dirigentes de Estudiantes

FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, vuelve a exponerse a sanciones de la AFA.

El árbitro Darío Herrera ha presentado un informe contundente en el que denuncia a varios miembros de Estudiantes de La Plata, destacando que el presidente Juan Sebastián Verón habría expresado: "Hay que matarlos a todos".

De acuerdo a información, el documento menciona agresiones por parte del vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y del secretario técnico, Marcos Angeleri, además de las acusaciones realizadas por el exjugador de la Selección argentina.

Estas declaraciones ponen en riesgo a los dirigentes del "Pincha", en un contexto donde Verón ya había sido sancionado anteriormente con seis meses de penalización, la cual fue revocada por el TAS en mayo.

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Herrera ha señalado que los incidentes se produjeron luego de un partido que culminó con la victoria de Rosario Central por 3-1, un encuentro que generó polémica por decisiones arbitrales, como un penal que favoreció a los "Canalla" y la no sanción de dos posibles penales a favor del equipo platense.

El clima de tensión llevó a Verón, Caiella y Angeleri a descender al campo de juego para confrontar a Herrera, quien en su acta indicó que el presidente de Estudiantes insultó al cuerpo arbitral, acusándolos de estar "mandados" por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y reiterando su amenaza: "Hay que matarlos a todos".

Por su parte, Caiella replicó los insultos, refiriéndose a los árbitros como "seca nucas de la AFA" y aumentando la agresión al afirmar: "Los vamos a matar". Adicionalmente, tanto Caiella como Angeleri han sido acusados de llamar a la terna arbitral "corruptos, hijos de puta".