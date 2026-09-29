Darío Herrera elaboró un duro informe contra Juan Sebastián Verón y otros dirigentes de Estudiantes
El árbitro afirmó haber recibido insultos en los momentos posteriores a la final de la Supercopa Internacional.
FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, vuelve a exponerse a sanciones de la AFA.
El árbitro Darío Herrera ha presentado un informe contundente en el que denuncia a varios miembros de Estudiantes de La Plata, destacando que el presidente Juan Sebastián Verón habría expresado: "Hay que matarlos a todos".
De acuerdo a información, el documento menciona agresiones por parte del vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y del secretario técnico, Marcos Angeleri, además de las acusaciones realizadas por el exjugador de la Selección argentina.
Estas declaraciones ponen en riesgo a los dirigentes del "Pincha", en un contexto donde Verón ya había sido sancionado anteriormente con seis meses de penalización, la cual fue revocada por el TAS en mayo.
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Herrera ha señalado que los incidentes se produjeron luego de un partido que culminó con la victoria de Rosario Central por 3-1, un encuentro que generó polémica por decisiones arbitrales, como un penal que favoreció a los "Canalla" y la no sanción de dos posibles penales a favor del equipo platense.
El clima de tensión llevó a Verón, Caiella y Angeleri a descender al campo de juego para confrontar a Herrera, quien en su acta indicó que el presidente de Estudiantes insultó al cuerpo arbitral, acusándolos de estar "mandados" por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y reiterando su amenaza: "Hay que matarlos a todos".
Por su parte, Caiella replicó los insultos, refiriéndose a los árbitros como "seca nucas de la AFA" y aumentando la agresión al afirmar: "Los vamos a matar". Adicionalmente, tanto Caiella como Angeleri han sido acusados de llamar a la terna arbitral "corruptos, hijos de puta".
Lectura rápida
¿Quién realizó la denuncia?
El árbitro Darío Herrera es quien presenta el informe contra los directivos de Estudiantes.
¿Qué se alega en el informe?
Se denuncian agresiones verbales y amenazas por parte de Juan Sebastián Verón y otros dirigentes.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
Los hechos se produjeron tras la final de la Supercopa Internacional, donde Estudiantes perdió ante Rosario Central.
¿Qué dijeron los directivos?
Verón expresó que "hay que matarlos a todos", mientras que Caiella hizo comentarios similares.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar?
Los dirigentes de Estudiantes podrían enfrentarse a sanciones severas por sus acciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]