Reajustar el reloj biológico podría ayudar al cerebro a recuperarse tras un accidente cerebrovascular

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Rochester Medical Center reveló que fortalecer los ritmos diarios naturales del cuerpo podría facilitar la recuperación del cerebro después de un accidente cerebrovascular (ACV). Esta investigación sugiere un nuevo enfoque para mejorar la eliminación de desechos en el cerebro y reducir la inflamación persistente, lo que podría tener implicaciones significativas para la rehabilitación de pacientes.

Publicado en el Journal of Clinical Investigation, el estudio demostró que intervenciones diseñadas para reforzar los ritmos circadianos mejoraron la recuperación en modelos de ratones con ACV. Estas mejoras se asociaron con una mayor actividad en el sistema glinfático, la red encargada de la eliminación de desechos del cerebro, y niveles reducidos de moléculas inflamatorias que pueden persistir tras un ACV.

Cómo el cerebro elimina desechos

Los hallazgos se basan en más de una década de investigación liderada por la neurocientífica Maiken Nedergaard, quien descubrió el sistema glinfático en 2012. Este sistema transporta el líquido cefalorraquídeo a través del cerebro, ayudando a eliminar productos de desecho y otros residuos. Estudios posteriores mostraron que la actividad glinfática es especialmente fuerte durante el sueño y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud cerebral.

La neurocientífica Lauren Hablitz también demostró que la actividad glinfática no solo se ve influenciada por el sueño, sino también por los ritmos circadianos, el reloj interno del cuerpo. En un estudio pionero de 2020, Hablitz y su equipo establecieron un vínculo directo entre la biología circadiana y el sistema de eliminación de desechos del cerebro.

El ACV puede alterar el ritmo del cerebro

Según Hablitz, "la discusión sobre la recuperación del ACV comienza con la idea de que el ACV no es solo un evento vascular, sino también un trastorno del tiempo". Se sabe que los ACV siguen patrones de tiempo del día, ocurriendo con mayor frecuencia por la mañana y siendo más severos al final del periodo de sueño.

Después de un ACV, muchos pacientes desarrollan ciclos de sueño-vigilia alterados, lo que se ha vinculado a una recuperación deficiente, depresión y reducción de la calidad de vida. Esto llevó a los investigadores a preguntarse si la recuperación podría mejorarse reforzando el reloj biológico.

Cuando el sistema de limpieza del cerebro se desacelera

En un cerebro sano, el sistema glinfático transporta el líquido cefalorraquídeo a lo largo de los vasos sanguíneos y a través del tejido cerebral, proporcionando nutrientes mientras elimina productos de desecho y señales inflamatorias. Sin embargo, investigaciones anteriores han mostrado que la función glinfática se ve afectada tras un ACV, lo que puede reducir la capacidad del cerebro para eliminar moléculas dañinas acumuladas durante la recuperación.

Tradicionalmente, la investigación sobre ACV se ha centrado en separar la inflamación beneficiosa de la dañina y encontrar formas de suprimir las formas perjudiciales. Sin embargo, Hablitz y su equipo sugieren que parte del problema puede ser que el cerebro ya no elimina eficazmente las señales inflamatorias.

"Creemos que parte del problema puede ser una falla en la limpieza", afirmó. Si el sistema responsable de eliminar las moléculas de señalización no funciona correctamente, todo se acumula.

Reajustando el reloj biológico

Para probar si ritmos circadianos más fuertes podrían mejorar la recuperación, los investigadores examinaron varias intervenciones conocidas por afectar el reloj interno del cuerpo. Estas incluyeron la exposición a luz controlada, melatonina, un fármaco llamado KL001 y alimentación restringida por tiempo.

Los investigadores demostraron que cada una de estas intervenciones podía mejorar la función glinfática en animales sanos. Luego seleccionaron las estrategias más prometedoras, KL001 y la alimentación restringida por tiempo, y las probaron en modelos de ratones con ACV.

El tratamiento no comenzó hasta tres días después del ACV, muy más allá de la ventana estrecha utilizada para medicamentos trombolíticos y otros tratamientos agudos. A pesar de esa demora, los ratones que recibieron cualquiera de las intervenciones mostraron una mejor recuperación motora, menores volúmenes de lesiones, flujo glinfático mejorado y niveles más bajos de citoquinas inflamatorias en el cerebro.

Hablitz destacó que "todas las citoquinas se movieron en la misma dirección", lo que sugiere que no se está apuntando a una vía inflamatoria específica, sino que se está ayudando al cerebro a eliminar señales inflamatorias de manera más efectiva.

Una estrategia más fácil de usar

Una de las intervenciones más prometedoras fue la alimentación restringida por tiempo, un enfoque conductual que ya se está investigando para la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones. Esto podría hacer que los hallazgos sean especialmente relevantes para la rehabilitación del ACV, ya que este enfoque podría ser más fácil de implementar fuera de entornos médicos especializados.

Hablitz concluyó que "uno de los aspectos emocionantes de este trabajo es que estamos estudiando intervenciones que podrían implementarse no solo en hospitales, sino también en casa".

Próximos pasos para los investigadores

Los investigadores enfatizan que los hallazgos hasta ahora están limitados a modelos animales. Se necesitarán más estudios para determinar cómo los ritmos circadianos, la función glinfática y la inflamación se influyen mutuamente después de un ACV. El trabajo futuro también examinará si el flujo glinfático mejorado causa directamente una mejor recuperación y si las intervenciones basadas en ritmos circadianos pueden eventualmente probarse en ensayos clínicos.

Más ampliamente, el estudio refleja una creciente visión en neurociencia que el sueño, los ritmos circadianos y el movimiento de fluidos a través del cerebro son centrales para la salud cerebral. Al aprender más sobre cómo el reloj interno del cerebro regula el sistema glinfático, los investigadores esperan descubrir nuevas formas de mejorar la recuperación no solo después de un ACV, sino también en otras condiciones neurológicas que involucran inflamación y mala eliminación de desechos.

Hablitz concluyó: "Entender cómo la regulación circadiana da forma a la eliminación glinfática nos ayudará a desarrollar terapias más específicas. Nuestro objetivo final es encontrar formas de mejorar la capacidad del cerebro para eliminar desechos, reducir la inflamación y recuperarse después de una lesión".