Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto pory la temperatura actual es de 17°. La sensación térmica es similar, con una humedad del 94%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de incomodidad, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con probabilidad de. El viernes 2 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 28°, con cielo nublado. Para el sábado 3 de octubre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 18° y máximas de 29°. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 25°.