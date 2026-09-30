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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, Tucumán presentará un día nublado con temperaturas que oscilarán entre los 16° y 22°. La humedad será alta y se espera poco viento.

30/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 17°. La sensación térmica es similar, con una humedad del 94%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de incomodidad, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. El jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 28°, con cielo nublado. Para el sábado 3 de octubre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 18° y máximas de 29°. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 25°.

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