Crisis en Irán: Medicamentos se vuelven inaccesibles por el impacto de las sanciones estadounidenses

TEHERÁN, Irán (AP) — Los precios de los medicamentos están aumentando de manera alarmante en Irán, y ciertos tratamientos se han vuelto difíciles de conseguir. Esta situación ha dejado a pacientes y familias en un estado de desesperación, mientras un bloqueo de Estados Unidos y el endurecimiento de las sanciones asfixian a la industria farmacéutica del país.

Algunos fármacos han más que triplicado su precio, lo que agrava aún más la crisis económica que enfrenta la población, siete meses después del inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. En este contexto, el costo de alimentos y otros bienes se ha disparado, mientras que el desempleo aumenta y la moneda nacional ha perdido la mitad de su valor, alcanzando un mínimo histórico esta semana.

La guerra se ha convertido en un verdadero desafío para la economía iraní. El país ha intentado elevar los precios globales de la energía mediante ataques a las rutas marítimas de transporte de petróleo, mientras que Estados Unidos ha buscado desestabilizar la economía iraní bloqueando sus puertos desde junio e imponiendo sanciones más severas.

La industria farmacéutica de Irán es especialmente vulnerable debido a su dependencia de las importaciones. Aunque hasta el momento no ha habido señales significativas de escasez de medicamentos en los hospitales, las farmacias están experimentando crecientes dificultades. Gholamreza Rahmani, un soldador de Teherán, relató que su familia recorrió varias farmacias durante dos días en busca de medicamentos para su hija de 12 años, con problemas estomacales. "Cada una tenía uno o dos, no todos", explicó, indicando que uno de los fármacos fue imposible de encontrar. Esta búsqueda le costó dos días de salario, ya que no pudo asistir a su trabajo.

"La enfermedad de mi hija y la pérdida de ingresos son como unas tijeras, cortan por ambos lados", manifestó Rahmani.

A pesar de que Irán produce más del 80% de sus medicamentos, muchos de estos dependen de materias primas importadas. Antes de la guerra, la mayoría de los fármacos llegaban por vía marítima, pero el bloqueo naval estadounidense ha interrumpido estos envíos, según Bahman Sabour, miembro de la Asociación de Farmacias de Teherán.

Los importadores de productos médicos se han visto obligados a recurrir a rutas aéreas más costosas, aunque este acceso se ha visto amenazado por nuevas sanciones de la Casa Blanca a varias aerolíneas iraníes, lo que ha llevado a la suspensión de algunos vuelos internacionales.

Las sanciones estadounidenses no están dirigidas específicamente a los medicamentos, pero las restricciones financieras existentes han afectado el suministro farmacéutico. Esto se debe a que bancos y empresas internacionales suelen ser muy cautelosos y evitan transacciones por miedo a infringir las sanciones. Reza Majdzadeh, profesor de la Escuela de Salud y Asistencia Social de la Universidad de Essex en Reino Unido, explicó: "Puede ser perfectamente legal vender un medicamento a Irán, pero un banco puede negarse a procesar el pago".

El gobierno iraní no ha proporcionado cifras sobre la disminución de la producción de medicamentos. Sin embargo, funcionarios han indicado que la producción se ha visto afectada por ataques aéreos que dañaron más de 40 fábricas farmacéuticas, incluidas algunas que fabrican tratamientos contra el cáncer.

Las farmacias también enfrentan problemas de liquidez, lo que dificulta su capacidad para mantenerse abastecidas. Mohammad Jamalian, miembro del comité de salud del parlamento, señaló que las aseguradoras han atrasado pagos por la cobertura de medicamentos hasta nueve meses debido a la situación actual. Según Sabour, las aseguradoras les deben alrededor de 270 millones de dólares.

El suministro también está bajo presión debido al contrabando de medicamentos hacia Afganistán, Pakistán e Irak, donde los precios son más altos, según la prensa estatal.

"El precio de casi todo ha subido, en algunos casos duplicándose, cuadruplicándose o incluso aumentando seis veces", comentó Mina Mohammadian, dependienta en una farmacia de Teherán.

Mehdi Pirsalehi, jefe del organismo gubernamental encargado de fijar los precios de los medicamentos, indicó que en los últimos seis meses se han "ajustado" los precios de 2.000 tipos de fármacos debido a la inflación y a problemas con la moneda.

Ali Fallah, residente de Teherán, informó que la pomada que utiliza para la inflamación cuadruplicó su precio en tres meses, pasando de 750.000 riales (aproximadamente 0,35 dólares) a 3,25 millones de riales (alrededor de 1,46 dólares). El salario mínimo diario de un trabajador no calificado en Irán es de unos 7,5 millones de riales, o aproximadamente 3,50 dólares.

"Honestamente no sé hacia dónde va esta situación", expresó Fallah.

Los precios de ciertos comprimidos esenciales para pacientes en diálisis renal han aumentado casi un 350% en los últimos meses, al igual que los analgésicos de venta libre como el acetaminofén, si es que se encuentran disponibles.

Una empleada de un hospital público comentó que hay escasez de medicamentos psiquiátricos esenciales para tratar trastornos bipolares y psicosis aguda, así como de fármacos más comunes para trastornos de ansiedad y pánico. Los médicos han recurrido con mayor frecuencia a la terapia electroconvulsiva, debido a la falta de medicamentos adecuados o de calidad inferior.

"Los efectos secundarios para los pacientes son realmente muchos", dijo a la prensa una fuente desde una ciudad importante de Irán, que solicitó permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Azita Hassanpour, docente a tiempo parcial, expresó su preocupación por su madre, quien padece cáncer y ha podido recibir su tratamiento de quimioterapia, aunque a veces con retrasos debido a la disponibilidad. También está inquieta porque su madre no ha podido recibir su vacuna anual contra la gripe, mientras las autoridades buscan nuevas fuentes de vacunas.

"Me preocupa que pueda perderla por la gripe. Lloro lejos de su vista cada noche", declaró.

Hadi Ahmadi, portavoz de la Asociación Iraní de Farmacéuticos, informó que se importaron desde China unas 700.000 dosis de vacuna contra la gripe y que se esperan 500.000 más. Sin embargo, este año, una inyección se vende a 22 millones de riales (aproximadamente 9 dólares), casi el doble que el año anterior, aunque las autoridades han prometido proporcionarla gratis a pacientes de alto riesgo.