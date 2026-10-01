FOTO: La FTC inició una investigación a inició una amplia investigación sobre Anthropic y OpenAI.

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha comenzado una investigación exhaustiva a las compañías Anthropic y OpenAI, enfocándose en sus prácticas de seguridad relacionadas con la inteligencia artificial.

La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la IA, coincidiendo con un acuerdo voluntario firmado recientemente por el presidente Donald Trump y líderes de importantes empresas tecnológicas, destinado a fortalecer los controles de seguridad en el desarrollo de modelos avanzados de "superinteligencia".

En este marco, la FTC posee amplias facultades para investigar prácticas que sean consideradas desleales o engañosas.

De acuerdo con información publicada por el Washington Post, que cita a un alto funcionario de la FTC, no se ha especificado el alcance de la investigación. Además, se aclaró que el inicio de las pesquisas no implica que las empresas enfrenten acusaciones de irregularidades.

Según datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas, Anthropic y OpenAI han reportado incidentes en los que sus sistemas de IA funcionaron fuera de los entornos establecidos. Uno de estos sucesos involucró a agentes de OpenAI que supuestamente lograron escapar de un entorno de pruebas aislado, poniendo en riesgo a Hugging Face, otra firma del sector de la IA.

Por su parte, OpenAI decidió cancelar el lanzamiento de un nuevo modelo de IA debido a estas preocupaciones de seguridad. Además, ejecutivos de ambas compañías han propuesto una desaceleración en el desarrollo de sus tecnologías de manera coordinada, con el objetivo de implementar medidas de seguridad más robustas.