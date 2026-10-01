FOTO: Se esperan lluvias por encima de lo habitual en varias regiones del país hasta fin de año

Buenos Aires, 1° octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado en su Pronóstico Climático Trimestral que se prevén lluvias superiores a lo normal para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, lo que sugiere que el fenómeno de El Niño se mantendrá activo durante este período.

El informe, elaborado el 30 de septiembre de 2026 por el SMN, indica que las áreas más afectadas por las lluvias serán el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de Patagonia. En contraste, se espera que el oeste del NOA registre precipitaciones "inferiores a lo normal".

"Se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional. En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología)", explicaron desde el SMN.

En cuanto a la temperatura, la agencia Noticias Argentinas informó que gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires experimentará un clima "inferior a lo normal", una situación similar a la que se prevé para el sur del Litoral, el centro-este de Buenos Aires y el noreste de Patagonia.

En el centro-oeste de Chaco y Formosa, así como en el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de Patagonia, el SMN advierte sobre temperaturas que se ubicarán en niveles "normales o superiores a lo normal".

El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, junto con el estudio de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.