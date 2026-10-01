Inversión histórica: TotalEnergies anunció US$ 10.000 millones para la Argentina y se suma al RIGI

En el marco del evento Argentina Week en París, la petrolera francesa TotalEnergies anunció ante el presidente Javier Milei un mega plan de inversiones por US$ 10.000 millones que desembolsará en el país a lo largo de los próximos diez años.

El proyecto contempla el desarrollo de tres áreas clave de hidrocarburos y la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio fue encabezado por el CEO global de la compañía, Patrick Pouyanné, quien atribuyó la decisión al cambio de condiciones macroeconómicas y al nuevo marco regulatorio en Argentina, destacando especialmente la eliminación de trabas para la repatriación de dividendos.

"En los últimos diez años invertimos US$ 6.000 millones, y eso fue motivado por las restricciones cambiarias. Agradecemos al ministro Luis Caputo que ahora se puedan repatriar dividendos. Utilizaremos el RIGI", afirmó Pouyanné durante el encuentro.

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Tres ejes estratégicos en Neuquén y Tierra del Fuego

TotalEnergies se consolida como la principal productora de gas de Argentina —con una extracción cercana a los 35 millones de metros cúbicos diarios— y canalizará el nuevo capital en tres desarrollos específicos:

Proyecto Alberdi (Tierra del Fuego): inyección de US$ 1.500 millones para la construcción de pozos eléctricos submarinos destinados a expandir la capacidad productiva de la plataforma marítima Fénix.

Gas no convencional en Vaca Muerta: desembolso de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones durante la próxima década para consolidar su participación en el segmento no convencional.

Petróleo en el bloque San Roque: inversión de US$ 5.000 millones bajo el esquema del RIGI con el objetivo de alcanzar una meta de producción de 60.000 barriles diarios de crudo.

Argentina en la agenda energética global

El movimiento de la compañía francesa integra a Argentina en una cartera global de proyectos prioritarios enfocados en la seguridad de suministro y la transición energética.

Según las proyecciones expuestas por Pouyanné a inversores, el mapa estratégico de la firma priorizará desarrollos de gas, petróleo e infraestructura logística ante un escenario global que demanda mayor volumen de energía a precios competitivos.