La Fiesta Nacional de la Soja se prepara para una noche de gala en Arequito con grandes sorpresas

FOTO: La noche de gala promete sorpresas, música y una celebración única

La Fiesta Nacional de la Soja se prepara para una velada especial en la noche de éste jueves 1 de octubre en Arequito con una impresionante zona de patio de comidas donde se está preparando todo para la cena de gala, la apertura formal de esta fiesta nacional.

La noche contará con la participación de Soledad Pastorutti y un invitado especial, cuya llegada se espera con mucha expectativa.

Además de la cena de gala, la programación incluye una elección de embajadoras y un cierre musical con Euge Quevedo y la banda LBC.

Para quienes deseen asistir a los eventos programados, en boletería se avisan sobre el estado de las entradas. “Estamos vendiendo para mañana para la Euge, quedan muy pocas para general de pie y tribunas”, dice Magdalena Bioguin, quien trabaja en la boletería.

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La fiesta promete atracciones para todos los gustos, con actividades que se desarrollarán hasta el domingo, incluyendo un casting de bailarines y la actuación de Juanjo Abreu.

Desde el Club 9 de Julio se invita a disfrutar de esta gran celebración. “Gran fiesta”, concluye, animando a todos a participar y disfrutar de la tradición festiva de la soja en Arequito.

Informe de Alejandro Bustos