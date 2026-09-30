La Fiesta Nacional de la Soja anunció los proyectos ganadores del concurso 2026

La comisión organizadora de la Fiesta Nacional y Provincial de la Soja, que cada año se realiza en Arequito, anunció los ganadores de la tercera edición del concurso “Usos de la Soja para una Alimentación Saludable”, una iniciativa destinada a colegios secundarios públicos y privados, instituciones de formación gastronómica y escuelas de oficios de todo el país.

El certamen fue declarado de Interés Educativo y Productivo por los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Educación de la Provincia de Santa Fe y, en esta edición, alcanzó un récord de participación, con 19 proyectos presentados por instituciones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La propuesta tuvo como objetivo reunir proyectos culinarios que incorporaran a la soja como uno de sus ingredientes principales, promoviendo la elaboración de alimentos saludables y la incorporación de nuevos hábitos de consumo. Las propuestas debían incluir recomendaciones, técnicas de elaboración y una descripción detallada del proceso para el aprovechamiento de la oleaginosa y sus derivados.

Tras la evaluación de las propuestas, el primer premio fue para la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 388 “Dr. Julio Isidro Maiztegui” de Arequito, que presentó la receta de Ravioles de Soja “Cómo lo Hacía la Nona”.

En tanto, el segundo premio correspondió al Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientada N° 2033, del paraje San Ricardo, en Villa Eloisa, Santa Fe, por su propuesta “Budín de la Chacra”, elaborado a base de soja, manzana, miel y avena.

El concurso contempla un millón de pesos en premios para el colegio ganador, mientras que la institución que obtuvo el segundo puesto recibirá una antena Starlink, donada por Librería Norte.

Para definir los proyectos ganadores, un jurado integrado por cinco especialistas evaluó distintos aspectos de las propuestas: el grado de originalidad, la incorporación de la soja como ingrediente fundamental, los recursos utilizados durante la elaboración y la puesta en escena del video presentado por cada institución.

También se tuvo especialmente en cuenta la capacidad de integrar los aspectos técnicos y culinarios con una propuesta artística y una ambientación que incorporara elementos representativos de la cultura argentina, como parte del valor agregado de cada proyecto.

De esta manera, la tercera edición del concurso no solo destacó el trabajo de estudiantes y docentes, sino que también puso en valor las posibilidades gastronómicas de la soja y su incorporación a propuestas de alimentación saludable, creativa y vinculada con la identidad productiva nacional.