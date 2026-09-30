Un aguará guazú apareció de madrugada en las calles de una localidad cordobesa

FOTO: El aguará guazú fue encontrado en las calles de Villa Santa Rosa.

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Un aguará guazú fue encontrado deambulando durante la madrugada por las calles de Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero.

El ejemplar fue observado por personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo. Ante la presencia del animal, se puso en marcha un operativo para resguardarlo y preservar su integridad.

En el procedimiento participaron efectivos policiales junto con integrantes de la Guardia Local y personal municipal, quienes lograron contener al aguará guazú.

Posteriormente, intervino personal de Policía Ambiental de Oncativo, que trasladó al ejemplar hasta el Tatú Carrera, ubicado en Casa Grande, en el Valle de Punilla.

El animal permanecerá allí en cuarentena antes de ser liberado nuevamente en su hábitat natural.