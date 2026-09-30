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Un aguará guazú apareció de madrugada en las calles de una localidad cordobesa

El animal fue encontrado durante un patrullaje preventivo en Villa Santa Rosa. Fue contenido por personal policial y municipal y trasladado a un centro de fauna silvestre.

30/09/2026 | 16:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El aguará guazú fue encontrado en las calles de Villa Santa Rosa.

FOTO: El aguará guazú fue encontrado en las calles de Villa Santa Rosa.

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Un aguará guazú fue encontrado deambulando durante la madrugada por las calles de Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero.

El ejemplar fue observado por personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo. Ante la presencia del animal, se puso en marcha un operativo para resguardarlo y preservar su integridad.

En el procedimiento participaron efectivos policiales junto con integrantes de la Guardia Local y personal municipal, quienes lograron contener al aguará guazú.

Posteriormente, intervino personal de Policía Ambiental de Oncativo, que trasladó al ejemplar hasta el Tatú Carrera, ubicado en Casa Grande, en el Valle de Punilla.

El animal permanecerá allí en cuarentena antes de ser liberado nuevamente en su hábitat natural.

Lectura rápida

¿Qué animal fue encontrado? Un aguará guazú fue encontrado deambulando.

¿Dónde ocurrió el hallazgo? En las calles de Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero.

¿Quiénes intervinieron en el operativo? Participaron efectivos policiales, integrantes de la Guardia Local y personal municipal.

¿Qué hizo la Policía Ambiental de Oncativo? Trasladó al aguará guazú hasta el Tatú Carrera.

¿Qué pasará con el animal? Permanecerá en cuarentena antes de ser liberado en su hábitat natural.

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