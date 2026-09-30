Julio Paz, de Dúo Coplanacu: “Córdoba nos regaló una vida maravillosa y amigos”

FOTO: El integrante de Los Copla repasó sus comienzos en Córdoba

Julio Paz, integrante del reconocido dúo Coplanacu, será una de las figuras que participará esta noche de la celebración por el Día de San Jerónimo en el Teatro Real.

En diálogo con Cadena 3, repasó sus más de cuatro décadas de trayectoria y destacó el vínculo profundo que mantiene con Córdoba.

“Hace 41 años elegimos la música. Es un camino muy lindo que aún hoy nos genera mucho asombro, alegría y muchísimos amigos”, expresó Paz al recordar la primera presentación del dúo en Córdoba, el 5 de mayo de 1985.

El músico recordó aquellas primeras épocas universitarias y las peñas en el comedor de la Universidad Nacional de Córdoba. Según relató, antes de 1990 ya participaban de encuentros organizados por estudiantes y, con el paso de los años, comenzaron a organizar sus propias peñas.

“Llevamos haciendo desde los 80 por lo menos 30 o 35 años, haciendo dos peñas por año en el comedor”, señaló.

Paz también anticipó una nueva edición de la Peña de los Coplas, prevista para el 16 de octubre en el Comedor Universitario, con la participación especial de La Delio Valdés.

“Son tremendos músicos. Ya supimos compartir en Buenos Aires y hay una amistad. Nos conocemos y los valoramos como artistas tremendos”, destacó.

Con humor, contó que ya prepara su vestuario para la ocasión: “Estoy preparando la camisa floreada atada en la cintura y para bailar unos pasitos. Estamos ensayando con mi compa para hacerlo parejitos los dos”.

Paz explicó algunos de los secretos de uno de los instrumentos fundamentales del folclore argentino: el bombo.

“El bombo se afina. Tiene un cuero y el cuero se modifica con la humedad, con lo seco y con el estado del tiempo. Entonces hay que aflojarlo o estirarlo para que suene con el tono que a vos te gusta”, explicó.

También habló de su particular manera de tocarlo y remarcó que el sonido depende mucho de cada intérprete. “El toque es como la huella digital de cada uno”, afirmó.

Otro de los momentos de la charla estuvo relacionado con la tradicional canción “La Algarrobera” y la referencia a la “aloja”.

Paz explicó que se trata de una bebida elaborada a partir de la fermentación de la algarroba. “Se la pica chiquita, se la muele en el mortero y después se la echa en unas tinajas de barro. Se hace un fermento y después se cuela, y eso es la aloja”, detalló.

Entre risas, aclaró que esta noche no habrá lugar para probarla: “Hoy no está permitido entrarle a la aloja porque hay que ir bien sobrio”.

Paz remarcó que Córdoba ocupa un lugar central en la historia de Los Coplanacu. El músico vive actualmente en Unquillo, en una zona cercana al Pan de Azúcar, y destacó que sus hijos son cordobeses.

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“Nosotros, por un agradecimiento que tenemos con Córdoba, aquí hemos hecho toda nuestra carrera, nuestro trabajo. Nos han querido y nos quieren mucho aquí en Córdoba”, afirmó.

Finalmente, contó una anécdota ocurrida recientemente, cuando quedó a pie después de llevar su camioneta a reparar por los daños que le provocó el granizo. Mientras esperaba en la calle, un vecino salió de su casa para ofrecerle unos mates y contarle que escuchaba al dúo.

“Qué hermosas épocas”, concluyó Paz, antes de despedirse y prepararse para el encuentro de esta noche en el Teatro Real.

Entrevista de "Viva la Radio"