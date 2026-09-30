Lionel Messi será nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA en su despedida

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió otorgar su máximo título honorífico al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, en un acto que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre durante su partido de despedida contra Benín.

Según el comunicado oficial de la Agencia Noticias Argentinas, en los considerandos de esta resolución se resalta que "su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

Además, se destaca que el reconocido futbolista ha guiado al equipo dirigido por Lionel Scaloni hacia la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 ante Italia, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 frente a Francia, y la Copa América 2024 en la final contra Colombia, logrando ser parte del primer plantel argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos.

En este contexto, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: "Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional."

"Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia", agregó Gelpi.

Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó que el máximo goleador del Inter Miami y del Barcelona "supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial".

"Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina", concluyó Yacobitti.

La entrega de esta distinción se realizará en el marco del partido de despedida de Messi, que se llevará a cabo el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.