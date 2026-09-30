FOTO: Diego Coatz llega a Rafaela para debatir el futuro de la industria argentina

A dos semanas del inicio de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, Rafaela se prepara para recibir a empresarios, especialistas y referentes del sector productivo en tres jornadas que pondrán en debate los principales desafíos de la industria argentina.

Uno de los protagonistas de la jornada inaugural será Diego Coatz, economista, profesor e investigador especializado en estructura económica y desarrollo. Actualmente es director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo) y anteriormente se desempeñó como director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Coatz participará el miércoles 14 de octubre, a las 16.30, de la conferencia “La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva”, en la Sociedad Rural de Rafaela.

La conversación estará enfocada en los desafíos estructurales de la industria argentina y en las condiciones necesarias para recuperar inversión, productividad y competitividad, con una mirada sobre el lugar que puede ocupar la producción en una nueva etapa de desarrollo del país.

De la estabilidad al desarrollo productivo

Para Coatz, la discusión económica argentina enfrenta el desafío de avanzar más allá de la estabilización macroeconómica y comenzar a construir condiciones que permitan sostener el crecimiento.

“Durante muchos años la Argentina discutió cómo alcanzar la estabilidad macroeconómica. Hoy estamos comenzando a construir ciertos consensos alrededor de ese objetivo. El desafío que viene es otro: construir un consenso productivo”, sostuvo.

Ese consenso, explicó, debería contemplar aspectos que inciden directamente sobre la capacidad de las empresas para producir, invertir y competir: infraestructura, educación, innovación, financiamiento, inserción internacional, competitividad sistémica y desarrollo territorial.

“Ningún país logra desarrollarse si cada pocos años redefine completamente las reglas sobre las cuales construye su futuro productivo”, señaló.

Una discusión desde la realidad de las empresas

La conferencia buscará trasladar esos grandes debates a situaciones concretas del entramado empresarial.

Coatz planteó que uno de los objetivos será conocer qué inversiones realizaron las compañías durante los últimos años, cuáles son las principales limitaciones que encuentran y qué proyectos podrían impulsar si mejoraran determinadas condiciones.

“La capacidad industrial y de los empresarios es notoria. Pero hay que transformar la resiliencia en una agenda ofensiva de cara al futuro”, afirmó.

Financiamiento, infraestructura, educación técnica, innovación y posibilidades de exportación aparecerán entre los ejes de la conversación. También habrá lugar para analizar la coyuntura, la evolución de la demanda, el mercado interno y la situación financiera.

El interrogante de fondo será qué necesita la Argentina para que sus empresas puedan desplegar su potencial y convertir capacidades existentes en nuevas inversiones, mercados y puestos de trabajo.

Rafaela y la Región Centro

Para Coatz, que esta discusión tenga lugar en Rafaela no es un dato menor. “Rafaela representa muy bien la Argentina productiva. Es una ciudad que combina industria, innovación, educación, asociativismo y una fuerte cultura emprendedora”, destacó.

El economista también puso el foco en la pertenencia de la ciudad a la Región Centro y en las posibilidades que surgen de la articulación entre producción primaria e industria.

“Representa todo el potencial que hay si se articulan el campo y la industria. Recursos naturales junto a un gran ecosistema productivo”, expresó.

La conferencia estará dirigida especialmente a empresarios y directivos industriales, cámaras empresarias, profesionales, funcionarios y referentes del ecosistema productivo.

“La estabilidad es necesaria, pero no suficiente”

Coatz sintetizó el desafío en la necesidad de combinar estabilidad con una estrategia de desarrollo capaz de sostener inversión, innovación, exportaciones y empleo de calidad.

“La estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente. La Argentina necesita avanzar hacia un consenso productivo que permita sostener políticas, instituciones y condiciones orientadas a generar más inversión, más innovación, más exportaciones y más empleo de calidad”, sostuvo.

Y agregó: “Cuando la industria crece, no solo crecen las empresas. También crecen las oportunidades de desarrollo para toda la sociedad”.

La conferencia “La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva” será el miércoles 14 de octubre a las 16.30, durante la primera jornada de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”.

El encuentro se desarrollará del 14 al 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela. Las entradas se encuentran a la venta para participar de las jornadas y acceder a las actividades previstas en la programación.