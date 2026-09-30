El Pentágono confía en Elon Musk y Palmer Luckey para definir el futuro militar

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el lanzamiento de un nuevo esfuerzo para estudiar cómo se librará la guerra en el futuro, en el marco de un discurso titulado "Estado de la Fuerza". Este proyecto, denominado Proyecto Meridian, se centrará en las tecnologías emergentes y su aplicación en el ámbito militar.

El estudio será liderado por el CEO de SpaceX, Elon Musk, el fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. También participarán expertos de diversos campos, incluyendo académicos y funcionarios políticos, bajo la dirección del CTO del Departamento de Defensa, Emil Michael. Hegseth afirmó que su misión es "estudiar los campos de batalla del futuro" y las "tecnologías que los combatientes utilizarán en ellos", tal como se detalla en una carta que anunció el proyecto.

El equipo, cuya composición exacta no se ha especificado, tendrá 120 días para presentar sus hallazgos y proponer "soluciones prácticas para comenzar a desarrollar, probar y desplegar" tecnologías avanzadas que mantengan a Estados Unidos como una potencia militar dominante, según Hegseth.

Además, el Secretario de Defensa anunció la creación de un Comando de Guerra Autónoma para acelerar el desarrollo y la implementación de sistemas autónomos y drones. Un detalle curioso en el anuncio del Pentágono es que el estudio se llevará a cabo a través de una organización asociada, pero no se reveló quién lidera dicha organización.

Tras una consulta de TechCrunch al Departamento de Defensa, este se limitó a remitir a un comunicado de prensa, indicando que no había "nada más que agregar más allá de los comentarios del Secretario".

La participación de Musk y Luckey no sorprende, ya que Musk ha renovado recientemente sus lazos con la administración y tuvo un almuerzo con el presidente, junto a otros líderes en inteligencia artificial, para discutir "el futuro de la IA". Este proyecto marca su primer regreso oficial a la órbita de la administración desde que dejó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) el año pasado.

Las empresas de Musk y Luckey están profundamente involucradas en el desarrollo de tecnologías militares. SpaceX lanza satélites para el gobierno de EE.UU. y opera una red de satélites que apoya misiones de defensa nacional. Por su parte, Anduril se especializa en sistemas autónomos y drones militares, y recientemente obtuvo contratos gubernamentales para producir misiles de largo alcance y aviones de combate semi-autónomos, así como para suministrar hardware e integración para el sistema de inteligencia móvil del Ejército.

La administración de Trump ha priorizado la tecnología militar avanzada, tanto en desarrollo como en adquisiciones, y ha buscado la colaboración de empresas de Silicon Valley para llevar a cabo estos objetivos. Sin embargo, críticos del proyecto advierten que la inclusión de Musk y Luckey podría generar conflictos de interés, dado que podrían estar buscando soluciones que sus propias empresas ya ofrecen.