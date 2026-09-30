IMPACTA inició en San Francisco su recorrido regional con marketing, IA y comunicación

IMPACTA – Marketing al paso realizó en San Francisco su primera edición regional, marcando el inicio de una nueva etapa para el ciclo nacido en Rafaela que propone generar espacios de formación, intercambio y conexión entre profesionales, empresas, emprendedores y estudiantes.

El encuentro se desarrolló en Holbox Bar de Tapas y contó con cupos completos. A lo largo de la jornada, las exposiciones abordaron algunos de los principales cambios que atraviesan actualmente al marketing y la comunicación: la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de trabajo, las nuevas dinámicas del marketing digital, la transformación de los medios y la construcción de marcas.

La propuesta reunió a Verónica Farias, de VF Digital y NC Producciones; Antonella Marquelo, de Piola Agencia; Jonatan Faber, director de NC Producciones y editor en jefe de Minuto Rafaela; y Melina Zaugg, referente de Holbox.

Estrategia, IA y nuevas formas de comunicar

Durante su participación, Verónica Farias abordó la relación entre estrategia e inteligencia artificial aplicada al marketing, con eje en la incorporación de estas herramientas a procesos y objetivos concretos.

Antonella Marquelo compartió su mirada sobre marketing digital y los desafíos que enfrentan actualmente las marcas para construir estrategias en un escenario atravesado por múltiples plataformas, contenidos y cambios en los hábitos de consumo.

Por su parte, Jonatan Faber analizó las transformaciones de los medios de comunicación y las nuevas formas de producir y distribuir contenidos, mientras que Melina Zaugg aportó la mirada local a través de la experiencia de Holbox y el desarrollo de una marca gastronómica en San Francisco.

De esta manera, el encuentro permitió poner en diálogo diferentes dimensiones de un mismo escenario: tecnología, estrategia, comunicación, medios y construcción de marca.

El networking, otro de los protagonistas

Más allá de las exposiciones, uno de los ejes de IMPACTA es generar instancias de intercambio entre quienes participan.

El formato buscó que las conversaciones continuaran fuera de las charlas, con momentos de networking integrados a la propuesta gastronómica de Holbox. Profesionales de distintas áreas, emprendedores y estudiantes pudieron intercambiar experiencias y generar nuevos contactos durante el encuentro.

También se sumaron estudiantes de UCES San Francisco como voluntarias, acompañando la organización y participando de la experiencia.

Al finalizar la jornada, las jóvenes destacaron la posibilidad de acercarse al marketing desde diferentes perspectivas y conocer aplicaciones concretas de inteligencia artificial, marketing digital y comunicación.

La mirada de los asistentes

Entre quienes participaron estuvo Marina, quien comienza su actividad como profesional independiente. Destacó especialmente los contenidos relacionados con inteligencia artificial y planteó como uno de sus principales aprendizajes que estas tecnologías no necesariamente reemplazan el trabajo profesional, sino que pueden complementarlo y utilizarse en diferentes etapas de una empresa o proyecto.

Otra de las asistentes, Martina, quien trabaja en una agencia de marketing, valoró la posibilidad de llevarse nuevas ideas y profundizar sus conocimientos sobre inteligencia artificial, un área que, según explicó, todavía estaba comenzando a explorar.

De Rafaela hacia otras ciudades de la región

La experiencia en San Francisco fue la primera edición de IMPACTA realizada fuera de Rafaela y abrió una nueva etapa para el proyecto.

El ciclo busca reunir diferentes perfiles alrededor de temas que atraviesan actualmente al mundo profesional y empresarial, pero también recuperar el valor del encuentro presencial en un contexto cada vez más atravesado por herramientas y vínculos digitales.

Compartir experiencias reales, hacer preguntas, conocer cómo trabajan otros profesionales y empresas y generar nuevas conexiones forman parte de la propuesta que IMPACTA busca trasladar ahora a diferentes puntos de la región.

Tras completar los cupos disponibles en San Francisco, el ciclo continuará con nuevas ediciones y propuestas que serán comunicadas a través de ?la web oficial de IMPACTA.